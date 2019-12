Luca Cordero di Montezemolo: età, carriera e vita privata e tutto ciò che c’è da sapere sul noto imprenditore italiano.

Luca Cordero di Montezemolo è senza dubbio uno dei personaggi più importanti del panorama imprenditoriale italiano. Nato a Bologna il 31 agosto del 1947, il suo nome è legato a numerosi settori di altissimo livello dell’imprenditoria italiana. L’imprenditore discende da un’antica famiglia piemontese, che per generazioni è stata al servizio di Casa Savoia. Ma scopriamo qualcosa di più sulla sua vita, la sua carriera e la vita privata.

Luca Cordero di Montezemolo: la carriera illustre e la vita privata del noto imprenditore italiano

Bolognese di origine, Luca Cordero di Montezemolo è stato presidente di Ferrari S.p.a. dal 1991 al 2014, nel 2012 è diventato vicepresidente di Unicredit e presidente di Confindustra dal 2004 al 2008. Dal 2004 al 2010 è stato presidente della Fiat, di Maserati dal 1997 al 2005. Dal 2014 al 2017 ha guidato la presidenza di Alitalia. È stato inoltre amministratore delegato di numerose aziende e consigliere di amministrazione di varie compagnie, tra cui Campari e Tod’s. È presidente fondatore di Italo -Nuovo Trasporto Viaggiatori. È anche presidente del Consiglio di Amministrazione di Telethon.

Una carriera davvero illustre, quella dell’imprenditore, primogenito di tre figli di Massimo Cordero e Clotilde Neri. Laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, ha frequentato corsi di Diritto Internazionale a New York. Ed è proprio a New York che ha mosso i primi passi nel mondo legale, nello studio Bergreen & Bergreen.

Nel 1975, Montezemolo convola a nozze con Sandra Monteleoni, da cui è nato Matteo. Un matrimonio che però è terminato poco dopo. La sua secondogenita Clementina è nata dalla relazione con Barbara Parodi Delfino. È nonno di tre nipoti: Massimo e Andrea, figli di Matteo, e Luce, da Clementina. Le seconde nozze sono giunte nel 2000, quando Luca Cordero di Montezemolo sposa Ludovica Andreoni: dal loro amore nascono Guia, Maria e Lupo di Montezemolo. Ma anche il matrimonio con Ludovica non ha avuto lieto fine: nel 2018 arriva la separazione. Nella metà degli anni ’90, è stata molto famosa la sua love story con l’attric Edwige Fenech.