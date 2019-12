L’ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne, Mariano Catanzaro, sarà uno dei prossimi concorrenti del GF VIP? Il napoletano ha rilasciato un’intervista ai nostri microfoni: ecco le sue parole.

Uno dei personaggi più amato di Uomini e Donne è certamente lui: Mariano Catanzaro. L’ex corteggiatore, poi tronista, ha lasciato il segno nello studio di Maria De Filippi: grazie alla sua simpatia ed autoironia ha conquistato il pubblico di Canale 5. Risulta essere, inoltre, tra i probabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello VIP: il rumor non è stato confermato ma ai nostri microfoni ha rivelato di esser stato contattato. Durante la sua intervista, Mariano ha ripercorso alcuni momenti della sua esperienza in Uomini e Donne, rivelandoci anche qualche ‘episodio particolare’. Ecco cosa ci ha raccontato.

ESCLUSIVA – Mariano Catanzaro: “GF VIP? Mi hanno contattato, vorrei mettermi in gioco”

L’esperienza di Uomini e Donne ti ha cambiato?

“L’esperienza non ha cambiato il mio essere. Sono sempre il ragazzo a cui piace far sorridere. Quello per me è molto gratificante. Quando facevo le serate nei locali, mi dicevano sempre che ero l’unico che non si dava lusinghe. Io rispondevo sempre allo stesso modo: ‘Sono uguale a te, perché dovrei credermi chi sa chi?’. Sono stato fortunato perché Maria mi ha chiamato tre volte, due volte da corteggiatore ed una volta da tronista. Io vorrei arrivare ancora più in alto per dimostrare alla gente che si può arrivare dove si vuole anche senza raccomandazioni. Io non ho la spinta di nessuno”.

Che ricordo hai di Maria De Filippi?

“Il trono non l’ho vissuto benissimo. Non è stata un’esperienza facile, ho avuto difficoltà. L’ho vissuto male perché sulla sedia rossa sei molto esposto e se sbagli qualcosa, l’errore fa più rumore. Una volta mentre uscivo dallo studio, Maria mi chiese come stavo. Mi disse: ‘Stai tranquillo, comportati come vuoi tanto la gente parlerà sempre. Vivi il trono così com’è, fregandotene. Se vuoi parlare napoletano fallo, fregatene’. Da quel momento, dopo quelle sue parole, ho vissuto il trono in maniera diversa. Ho pensato: ‘Parlate pure, a me non interessa’. Maria non mi ha mai sgridato, una volta però mi disse che da corteggiatore arrivavo più alle persone perché ero più me stesso. Mi preoccupavo dell’immagine che potevo dare e così l’ho vissuto male quel periodo”.

Il tuo più bel ricordo di Uomini e Donne?

“Il consiglio che mi diede Maria è un ricordo che porto nel cuore, cioè quando mi disse ‘Sii te stesso’. Quando sono entrato in studio in qualità di tronista le persone erano felici di vedermi, ho sentito il calore del pubblico. Quella è stata una sensazione che mi è rimasta, ogni volta che vedo il video mi si riempie il cuore”.

Tra le ragazze che hai corteggiato, senti più qualcuna?

“Non sento più nessuno, ma se potessi tornare indietro a quando ero tronista, cambierei alcune cose. Alcune ragazze non le avrei mandate via, mi sarei dovuto fidare più della redazione. C’erano due ragazze con cui, pensandoci, forse sono stato troppo istintivo: Ida ed un’altra corteggiatrice di Salerno. La redazione dà consigli: ti dice quale ragazza potrebbe avvicinarsi più al tuo gusto, quale ragazza potrebbe andar meglio per te. La redazione è come un’amica”.

Dopo la vostra frequentazione nel programma, hai più sentito Valentina Dallari?

“Quando ho saputo che stava male le ho scritto. Ci sono rimasto male perché non ho avuto risposta”.

Senti più Valentina Pivati?

“Quando è andata da Barbara D’Urso mi chiamò per avere dei consigli. Siamo comunque rimasti in buoni rapporti anche se non mi è piaciuto tanto com’è finita la nostra storia”.

Cosa ne pensi dei Troni di oggi?

“La nuova tronista, Sara, è molto carina. Non la conosco di persona, l’ho vista nel video di presentazione. E’ molto carina e semplice. Non scenderei le scale per lei. Andrei a Uomini e Donne solo per mettermi vicino a Gianni o Tina (ride,ndr). Veronica non mi piace. Giulio non mi piace come persona però sta facendo un buon percorso: secondo me sceglierà Giulia. Tra l’altro ho conosciuto Giulia D’Urso a Milano tre settimane fa, eravamo in un locale. Ci fu uno scambio di sguardi, non ricordavo fosse la corteggiatrice di Giulio e mi sono avvicinato. Ci siamo presentati ed abbiamo iniziato a parlare. Aveva un viso conosciuto, ma non seguendo tantissimo il trono di Giulio non avevo collegato subito che si trattasse di lei. La nostra conversazione è stata interrotta da un suo amico. Abbiamo smesso di parlare non perché non avessimo voglia: un suo amico si è intromesso. E’ successo tre settimane fa.

Dove vivi adesso?

“Spesso sono in giro ma vivo a Napoli. Vivo con le mie due donne meravigliose: mia mamma e mia sorella. Con mia madre litigo spesso ma è la mia vita. Con mia sorella ho un rapporto meraviglioso, ci chiamiamo ‘Amò'”.

Esiste una donna dello spettacolo che sposeresti all’istante?

“A me piace molto Michelle Hunziker per la sua semplicità e per il suo sorriso: è una donna meravigliosa. Anche se non la conosco, Federica Nargi mi piace: mi piacciono molto i suoi occhi. Qualcosa di Diletta Leotta mi attrae: mi incuriosisce conoscerla, non parlo delle sue forme. Mi piacerebbe conoscere chi è”.

Sarai uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello VIP?

“Non posso dirtelo ma mi sono reso conto che il mondo della tv, soprattutto dei reality, è un mondo particolare. E’ un mondo di raccomandati. Mi hanno contattato ma non posso dirti se parteciperò. Credo che stare 24 ore su 24 in una casa con altre persone sia motivo di ‘stress’: partecipare significherebbe mettere alla prova me stesso. Si, mi farebbe piacere entrare nella casa del Grande Fratello per conoscere me stesso in circostanze nuove. Con il mio modo di fare, riuscirei a far ridere i concorrenti: mi farebbe piacere far sorridere gli altri”.