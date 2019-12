Chi è Mario Calabresi: età, carriera giornalistica, vita privata ed Instagram

Mario Calabresi sarà uno degli ospiti della puntata di oggi di Domenica In, ma chi è esattamente? Ripercorriamo la sua vita insieme.

Penultima puntata di Domenica In prima del Natale di quest’anno. E, così come tutte le puntate precedenti, l’appuntamento odierno dello show di Mara Venier sarà davvero indimenticabile. Per la puntata di oggi, la bella padrona di casa ha pensato a degli ospiti davvero eccezionali. Non soltanto Luca Cordero di Montezemolo per Telethon, ma anche Mario Calabresi. Il giornalista e scrittore, infatti, sarà presente nello studio televisivo della Rai per presentare il suo ultimo lavoro editoriale. Ecco, ma cosa sapete di lui? Conoscete proprio tutto della sua vita? Questo è l’articolo giusto per voi. Ripercorreremo insieme, infatti, ciascun momento saliente della vita di Mario. Ecco che cosa occorre sapere su di lui.

Chi è Mario Calabresi, età e carriera: ecco cosa occorre sapere su di lui

Mario Calabresi è nato il 17 Febbraio del 1970 a Milano. La sua non è stata affatto un’infanzia facilissima. Alla sola età di due anni, infatti, il giovane è rimasto orfano di padre. Il commissario Luigi Calabresi, è questo il nome del genitore, è stata assassinato nel 1972. Terminati i suoi studi liceali, Mario si iscrive al corso di Giurisprudenza ed, in seguito, a quelli di Storia presso l’Università Statale di Milano. Ma non solo. Perché, qualche anno dopo, si dedicherà prettamente al mondo del giornalismo. Frequentando, così, l’Istituto Carlo De Martino. Da questo momento, iniziata la scalata al successo. Nel 1998, infatti, farà il suo debutto nell’Ansa come cronista parlamentare. E, nel 1999, ne La Repubblica per la redazione politica. Dove vi ritornerà, dopo una breve ‘sosta’ alla redazione de La Stampa, nel 2002 in vesti di caporedattore. Il 22 aprile del 2009, inoltre, viene nominato direttore de La Stampa. Incarico che lascerà nel 2015. È proprio in quest’anno, infatti, che passerà alla direzione de La Repubblica. Incarico dal quale verrà rimosso nel febbraio del 2019. Contemporaneamente alla sua vita da giornalista, Mario inizierà la carriera da scrittore e da conduttore. Nel 2007, infatti, pubblica ‘Spingendo la notte più in là’, libro dedicato alla vittime del terrorismo; e nel 2011, sarà al timone di ‘Hotel Patria’ su Rai Tre.

Vita privata e canale Instagram del giornalista milanese

Mario è sposato con Caterina Ginzburg da diversi anni, anche lei giornalista e docente, ed insieme hanno due splendide gemelle. Dal punto di vista social, lo scrittore ha un canale Instagram davvero seguitissimo. Pensate, Mario conta all’incirca 12 mila followers. Dei numeri, da come si può dedurre, davvero pazzeschi.