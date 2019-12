Nella puntata di oggi di Domenica Live, Lucas Peracchi ha fatto una sorpresa a Mercedesz Henger: la giovane era all’oscuro di tutto. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di oggi 15 dicembre 2019 di Domenica Live ha fatto il suo ingresso in studio Mercedesz Henger. Barbara D’Urso ha mandato in onda i frequenti litigi avuti in tv tra la giovane con la mamma, Eva Henger. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi durante la clip non sapeva cosa sarebbe successo da lì a poco: ha fatto il suo ingresso Lucas Peracchi, il suo fidanzato, motivo del litigio nella famiglia Henger. La sorpresa ha fatto emozionare Mercedesz: la giovane non è riuscita a trattenere le lacrime. Ecco cosa è successo.

Domenica Live, incredibile sorpresa per Mercedesz Henger: l’ex naufraga non trattiene le lacrime

“Amore mio penserai che sono impazzito. Ho voluto approfittare per scriverti questa lettera. Mi sono innamorato di te il primo giorno che ci siamo conosciuti. Desideravo conoscerti dal primo momento in cui ti ho visto all’Isola dei Famosi. La tua anima è ancora più bella del suo viso, sei una donna meravigliosa. Non mi hai mai fatto mancare il tuo amore. Oggi sono qui a dichiarare il mio amore pubblicamente. Questo mattone sta a significare la mia voglia di creare il mio futuro con te” sono le parole lette dall’ex tronista per la sua fidanzata. Mercedesz non è riuscita a trattenere le lacrime: il suo fidanzato è entrato in studio ed in ginocchio le ha detto che vuole costruire un futuro insieme a lei. Lei ha risposto ‘Si certo‘ e si sono scambiati un romantico bacio avanti al pubblico di Domenica Live. Il momento è stato davvero commovente.