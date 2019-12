Iva Zanicchi, durante un’intervista a “I lunatici”, ha rivolto accuse choc nei confronti di Roberto Benigni: “Mi ha detto cose assurde”

L’ultima volta che Iva Zanicchi e Roberto Benigni si sono incrociati è stata probabilmente in occasione del Festival di Sanremo 2009. Era la cinquantanovesima edizione del festival della canzone italiana e il conduttore era Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. La Zanicchi figurava tra i Big in gara con il brano “Ti voglio senza amore“, scritto da Berlincioni e Fasano. Benigni, invece, fu uno dei grandi ospiti di quell’edizione e salì sul palco dell’Ariston in occasione della prima serata. Un Sanremo da dimenticare per l’Aquila di Rigonchio, sia per la posizione in classifica (ultima) sia per le parole di Benigni.

Roberto Benigni, le accuse di Iva Zanicchi

A distanza di circa dieci anni, Iva Zanicchi è tornata a parlare delle parole espresse dall’attore in occasione della cinquantanovesima edizione del Festival di Sanremo. L’Aquila di Rigonchio ha rilasciato un’intervista a “I lunatici“, programma in onda su Radio 1, nella quale ha dichiarato: “Benigni mi disse delle cose mostruose. Cose che non puoi dire nemmeno a una donna che batte il marciapiede”. Accuse veramente pesanti quelle della cantante, che probabilmente sarà rimasta segnata dalle parole espresse dall’attore e vincitore di un premio Oscar. La Zanicchi poi raddrizza il tiro nell’intervista: “La settimana dopo Benigni mi chiamò e chiese perdono. Io l’ho apprezzato”. Da grande gentleman, l’attore capì di aver esagerato e si scusò con la cantante. Iva, che sappiamo essere una donna estremamente buona e umile, seppe perdonarlo. Da quel momento ci ha messo una pietra sopra e oggi tra i due personaggi dello spettacolo c’è reciproca stima.

Benigni in settimana tornerà nelle sale cinematografiche con “Pinocchio“. Stavolta, però, non interpreterà il burattino di legno, bensì Geppetto. Il film sarà diretto da Garrone e i due saranno ospiti nella puntata di stasera di “Che tempo che fa“.