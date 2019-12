Serena Enardu, la reazione inaspettata all’intervista di Pago: lo ‘strano’ messaggio non è passato inosservato.

Sono stati i protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Parliamo di Serena Enardu e Pago, che con la loro tormentata storia d’amore hanno tenuto incollati milioni di telespettatori. Una storia che, però, non ha avuto lieto fine. Dopo l’esperienza nel reality di Canale 5, i due hanno deciso di separarsi, dopo quasi sette anni insieme. È stata Serena a decidere di chiudere la relazione, non essendo più certa dei suoi sentimenti. Pago, però, è ancora innamorato di lei. E a rivelarlo è stato proprio lui, ospite di Verissimo nell’ultima puntata. Come avrà reagito Serena alle sue parole? Ebbene, la bellissima sarda ha pubblicato una story molto particolare…Sarà riferita al suo ex? Scopriamo di più.

Serena Enardu reagisce così all’intervista di Pago: la canzone con dedica

Pago sarà uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. Una notizia che ha fatto impazzire i fan, che hanno apprezzato tanto il cantante dopo l’ultima esperienza a Temptation Island Vip. Ma Pago non ha svelato solo questo a Silvia Toffanin, durante l’intervista a Verissimo. Il cantante non ha potuto non ammettere di essere ancora innamorato di Serena Enardu, la sua ex fidanzata, col quale si è lasciato proprio dopo la loro partecipazione a Temptation Island Vip. Una dichiarazione che ha fatto il giro del web. E che avrò sicuramente raggiunto anche le orecchie della bella Serena. Che, direttamente, non ha risposto alla ‘dichiarazione pubblica’ del suo ex fidanzato. Ma c’è chi ha notato una strana story postata dalle Enardu su Instagram. Una story che sa tanto di dedica. Ecco uno screen:

“Non servono bugie per me che so vedere che cosa si nasconde in ogni tua espressione”, Serena pubblica questa foto nelle sue stories e, come sottofondo, la canzone di Emma Marrone “Basti solo tu”. Una canzone che, ammettiamolo, sa di dedica romantica. Che Serena stesse pensando a qualcuno in particolare quando l’ha pubblicata? Questo non possiamo saperlo, ma tra i fan c’è già chi sogna la riconciliazione tra Serena e Pago all’interno della casa del Grande Fratello vip! Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi. Stay tuned!