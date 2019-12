Serena Enardu, la stoccata inaspettata ad Anna Pettinelli: cos’è successo tra le due ex protagoniste di Temptation Island Vip, parole molto dure.

Serena Enardu è stata una delle protagoniste più discusse di Temptation Island Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato al reality insieme al suo ex compagno Pago, e alla fine del percorso lo ha lasciato perché si è resa conto di non amarlo più. Il suo comportamento, però, ha fatto molto discutere. Serena ha legato in modo particolare con il tentatore Alessandro, facendo soffrire il suo fidanzato e beccandosi diverse critiche, sia durante che dopo il programma. Una delle sue amiche più fidate all’interno del villaggio delle fidanzate era sicuramente Anna Pettinelli, ma ora l’ex tronista le ha mandato una stoccata non indifferente durante un’intervista al settimanale ‘Chi’: ecco cos’è successo nel dettaglio tra le due.

Serena Enardu, la stoccata ad Anna Pettinelli spiazza tutti: “Non parli più di me”

Serena Enardu e Anna Pettinelli sembravano davvero molto amiche durante il loro percorso a Temptation Island Vip. Le due hanno legato nel villaggio delle fidanzate, scambiandosi consigli e confortandosi a vicenda nei momenti difficili. Finito il reality, però, la Pettinelli ha più volte parlato della sua ‘compagna di viaggio’, definendola un po’ ‘Alice nel paese delle meraviglie’. La cosa evidentemente non è piaciuta a Serena, che in un’intervista al settimanale ‘Chi’, ha risposto per le rime ad Anna, invitandola a non parlare più di lei e a pensare al suo ‘paese delle meraviglie’, che potrebbe nascondere tante cose.

“Io sono stata me stessa davanti alle telecamere, nel bene e nel male, lei non è stata se stessa”. Cosa avrà voluto dire la Enardu? Le sue parole sono piuttosto enigmatiche e suonano alquanto inaspettate. Non ci resta che attendere nuove eventuali repliche da Anna Pettinelli per comprendere meglio la situazione e scoprire quali siano ora i rapporti tra le due.