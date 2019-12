Taylor Mega, brutto episodio: finisce in ospedale, cos’è successo

Taylor Mega, brutto episodio durante la serata di ieri: finisce in ospedale, cos’è successo alla giovane influencer.

Lei è una delle influencer più amate del momento. La ammiriamo spesso in tv nei salotti di Barbara D’Urso, ma è sul web che Taylor Mega è una vera e propria star. Le sue foto non passano inosservate: la bellezza di Taylor è fuori dal comune. Ma l’ultima foto postata dalla giovane influencer sul suo profilo Instagram ha preoccupato i fan. La Mega ha pubblicato una story in cui esprime il suo dispiacere per non aver potuto presenziare a una serata, perché si trova in ospedale. Nello scatto apparso nelle story, Taylor mostra il braccialetto identificativo ospedaliero. Scopriamo cosa è successo alla showgirl.

Taylor Mega, brutto episodio: finisce in ospedale, la foto preoccupa i fan

Uno scatto che ha preoccupato i suoi numerosissimi fan di Instagram, quella postata nelle stories da Taylor Mega. L’influencer finisce in ospedale e pubblica una foto per esprimere il suo dispiacere per non aver potuto partecipare ad una serata tenutasi ieri sera. Nello scatto, Taylor mostra il braccialetto identificativo ospedaliero. Ecco uno screen della story:

Non sappiamo bene cosa è accaduto a Taylor, ma la giovane influencer ha voluto tranquillizzare tutti.“Nulla di grave, niente allarmismi”, scrive nella didascalia che ha accompagnato allo scatto. In cui possiamo leggere anche il vero nome della showgirl, che ha scelto “Taylor Mega” come nome d’arte: Elisia Todesco. Nella story in questione, Taylor si è sentita di esprimere la sua tristezza per aver dovuto disertare l’evento, tranquillizzando comunque i suoi followers sul suo stato di salute. Con ogni probabilità, nelle prossime ore Taylor spiegherà ai suoi fan cosa le è accaduto per tranquillizzarli ulteriormente. In attesa di eventuali ulteriori informazioni, mandiamo un forte abbraccio a Taylor per una veloce guarigione.