Tiziano Ferro, ospite della puntata odierna di “Domenica In”, ha fatto un ‘richiamo’ alla conduttrice Mara Venier: ecco le parole del cantante

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, programma condotto da Mara Venier su Rai Uno. Il primo ospite della giornata è stato Tiziano Ferro. Il cantante, originario di Latina, ha da poco pubblicato un nuovo album, “Accetto miracoli“, e presto partirà per un tour in tutti gli stadi. Ferro ha ripercorso la sua carriera nello studio di Domenica In, dalle prime note da bambino fino alle ospitate al Festival di Sanremo. Il cantante però, quasi all’inizio dell’intervista, ha fatto un ‘richiamo’ alla conduttrice del programma di Rai Uno.

Tiziano Ferro, ‘richiamo’ a Mara Venier

Ferro è stato il primo grande ospite della puntata odierna di Domenica In. Il cantante sta attraverso un periodo veramente felice: il matrimonio a Los Angeles con il compagno Victor Allen, l’album “Accetto miracoli” e a breve il tour negli stadi. Tiziano, però, ha saputo in diretta che la Venier non ha mai assistito ad un suo concerto e a quel punto è scattato il ‘richiamo’. Ferro, inoltre, ha rincarato la dose quando, parlando del successo straordinario di Ultimo, la conduttrice ha dichiarato: “Io sono stata al suo concerto all’Olimpico ed è stato incredibile“. Il cantante allora ha dichiarato: “Da lui ci vai e da me no…“. Ovviamente è stato uno scambio di battute goliardico, tra Ferro e Mara c’è stima e rispetto reciproco. La conduttrice si è alzata per consolare il cantante quando, di fronte alle immagini delle sue ospitate al Festival di Sanremo, si è emozionato.

Mara, inoltre, ha mandato in onda alcune immagini del debutto di Ferro a Domenica In. Il cantante era giovanissimo e cantava “Perdono“, uno dei suoi primi successi. Guardando le immagini, Ferro ha ironizzato: “Pesavo 30 chili bagnato“.