Alba Parietti visibilmente provata a Live: “Posso avere dell’acqua?”

Alba Parietti visibilmente provata durante la puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’: “Posso avere dell’acqua?”, lo scontro con Giampiero Mughini è ‘rovente’.

Questa sera va in onda l’ultima puntata di ‘Live – Non è la D’urso’ del 2019, l’ultima diretta dello show di Barbara D’urso, che dopo stasera si fermerà per la pausa natalizia. I primi ospiti della puntata sono Giampiero Mughini e Alba Parietti, chiamati ad avere un confronto in studio dopo le loro ultime dichiarazioni, con le quali si sono offesi a vicenda. Durante il loro ‘rovente’ scontro, ci sono stati momenti di tensione e sono volate anche parole abbastanza forti su argomenti delicati, tanto che a un certo punto la Parietti è apparsa visibilmente provata e ha chiesto più volte di bere dell’acqua: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Alba Parietti visibilmente provata a ‘Live’ nello scontro con Mughini: cos’è successo nel dettaglio

Alba Parietti si è scontrata con Giampiero Mughini durante la puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’. Il giornalista ha recentemente accusato la showgirl di non essere una donna intellettuale e di non essere preparata nemmeno sulla storia italiana, facendo riferimento ad alcune dichiarazioni della Parietti sulla seconda guerra mondiale. Dal canto suo, Alba accusa Mughini di essere un maleducato con pochi argomenti, che ha scritto tanti libri senza riuscire a venderli, tanto che ad oggi occupa il posto di una soubrette in tv. Parole forti, che i due si sono ripetuti anche l’uno di fronte all’altro.

La Parietti è apparsa fin dall’inizio molto tesa, quasi tremante, perché questi temi per lei sono estremamente importanti, visto che i suoi familiari hanno vissuto la guerra da partigiani e per lei è necessario onorare la loro memoria. Il pensiero di Mughini è contrario a quello della showgirl e lui l’accusa di avere una preparazione da terza elementare sulla storia italiana, e di non aver letto abbastanza sull’argomento. La Parietti gli dà del ‘violento’ e chiede più volte dell’acqua, perché è visibilmente provata dalle sue parole e dai suoi attacchi. “Giuro non riesco neanche a parlare”, dice Alba. Avete visto anche voi questo momento?