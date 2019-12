“Ho visto la morte passarmi vicina”: la terribile confessione di Alba Parietti

View this post on Instagram

Volo #roma#milano di corsa a casa e questa sera @rete4 @dirittoerovescio @paolodeldebbio . Ieri davvero ottima intervista da @vienidamerai . Penso … come sono fortunata e come mi sento felice e serena, soddisfatta della mia vita. Credo questo sia il periodo più bello che ho mai vissuto. Sono stata per decenni la donna più famosa e desiderata d’Italia , ma non capivo nemmeno io ciò che mi accadeva. Ero in balia degli eventi , dell’enorme successo che era arrivato come una bomba dopo 18 anni di gavetta e porte in faccia ,mi dava e mi toglieva tutto. Quel vortice lo consumi e non capisci , non afferri, non sei consapevole. Soldi, popolarità , uomini , tutto ti viene dato ma sei in fondo una candela al vento , in preda agli eventi prima sfortunati poi esageratamente fortunati. Ti senti onnipotente e sei tremendamente fragile inconsapevole , pieno di amici veri che si fanno da parte, adulatori che ti permettono tutto ma ti accoltellano alle spalle . Forse questo accade ancora oggi. Ma per me la maturità, l’età l’esperienza è stata una meravigliosa conquista. Oggi , sento di meritarmi il l posto nel mondo , che occupo, so distinguere, riconoscere, valutare, perdonare, infischiarmene. So dare il giusto peso a persone ed eventi. Senza drammi o eccessivi coinvolgimenti emotivi. Ne in basso ne in alto . Ho visto più volte la morte passarmi vicina, accanto, portare via tutto. Ho vissuto troppe delusioni e deluso a mia volta. So trasformare velocemente il piccolo in dramma in enorme farsa. E soprattutto so’ amare così tanto me stessa da avere imparato a farmi amare ed amare gli altri per cio che sono, che siamo. A non raggirarmi e guardare la realtà con occhi innocenti e scafati. A non prendere mai nulla e nessuno davvero sul serio ma ad esserci sul serio quando ne vale la pena .buona giornata occhiali @tombolini_italia