Alessandra Amoroso, finalmente arriva l’annuncio: notizia bomba, di cosa si tratta

Un annuncio spettacolare di Alessandra Amoroso, una notizia bomba che farà gioire i fan della cantante: ecco di cosa si tratta

Alessandra Amoroso in dieci anni è divenuta una delle cantanti italiane più amate e più seguite. La donna, originaria di Galatina, ha raggiunto il successo nel 2009, partecipando e vincendo il talent show Amici di Maria De Filippi. Dal 2009 al 2019 Alessandra ha collezionato successi su successi, dall’album “Senza nuvole” a “Vivere a colori“, fino a “10“, disco pubblicato per festeggiare i dieci anni di carriera. La cantante, inoltre, ha da poco annunciato l’uscita di “Immobile 10+1“, brano che ha voluto ricantare per festeggiare nuovamente questo grande traguardo.

Alessandra Amoroso, arriva l’annuncio bomba

Le belle notizie per i fan della Amoroso non sono finite qua. Oltre alla nuova versione del brano “Immobile“, in uscita venerdì 20 dicembre 2019, c’è anche un altro annuncio bomba. La cantante sarà protagonista lunedì 23 dicembre 2019 su Italia Uno e in prima serata con uno show per festeggiare i suoi dieci anni di carriera. Lo spot pubblicitario è stato da poco mandato in onda sul canale della rete del Biscione ed è stato ripreso dalle più importanti pagine social. Una notizia speciale ed importantissima per i fan di Alessandra, che possono finalmente gioire. Si tratta del primo progetto televisivo per la cantante nata nella scuola di Amici. Uno show che sicuramente sarà seguito da tutti gli italiani che hanno apprezzato la Amoroso in questi intensi dieci anni di carriera.

La cantante non ha ancora commentato la bellissima notizia sui social, mentre ha dedicato un post all’uscita di “Immobile 10+1“. Queste le sue parole: “Una canzone che ha segnato la mia vita e quella di tante persone.

Una canzone che unisce me e la gente che mi ha sostenuta da sempre.

La canzone che ho voluto ricantare perché siamo cresciuti, sì, ma mai cambiati e spero che sarà ancora una volta un modo tutto nostro di stare insieme attraverso la musica”.