Aurora Ramazzotti, bacio passionale con Goffredo sulle note di papà Eros

Aurora Ramazzotti, video meraviglioso: scatta il bacio passionale con Goffredo sulle note di papà Eros. “Grazie di esistere”

Aurora Ramazzotti è stata al concerto di papà Eros il 14 dicembre 2019, a Firenze. Mentre papà era sul palco, a cantare per il suo pubblico, lei era con Goffredo Cerza. E sulle note di una canzone molto famosa, ecco che scatta il bacio appassionato: un momento molto tenero tra i due. Ormai, come sappiamo, stanno insieme da molto tempo e sembrano sempre molto affiatati. Stando a quanto ne sappiamo, mai si è sentita anche una minima voce di rottura o incomprensioni. In effetti, anche in questo video, sembrano veramente innamorati.

Il bacio appassionato di Aurora Ramazzotti e il suo Goffredo sulle note di papà Eros

“Faccio una storia a i’ babbo”, scrive Aurora in uno dei video che pubblica su Instagram. Per riprendere, evidentemente, l’accento toscano. Come detto, il concerto si è tenuto proprio a Firenze il 14 dicembre. Il bacio tra Aurora e Goffredo è stato molto tenero. In effetti, come potrebbe non scattare la passione sulle note di una canzone così meravigliosa? Ecco il video di cui parliamo:

Un video che ha raggiunto decine di migliaia di persone. Circa 200 commenti in pochi minuti, tutti che si complimentano con loro e che gli scrivono frasi carine. In effetti, i due ‘piccioncini’ sono davvero irresistibili. Verso la fine del video, poi, il gesto di Goffredo che lascia tutti di stucco: la prende in braccio e insieme sorridono. Un vero e proprio inno all’amore. “Bellissimo vedervi insieme, il vostro amore è bellissimo”: scrivono i followers di Aurora. Altri, invece: “Wooow!!! Bellissimi! Che emozione vedervi così. Bellissimi”. Insomma, il tenore dei commenti è questo qui. Aurora è sempre più amata dai suoi fan, con cui ormai ha costruito davvero un bel rapporto.