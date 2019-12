Belen Rodriguez irresistibile nella story postata poco fa su Instagram: la gonna è cortissima, ma gli occhi di tutti cadono lì.

L’abbiamo ammirata in tv fino allo scorso sabato, quando è andata in onda l’ultima puntata di Tu Si Que Vales. Ma niente paura: Belen Rodriguez non abbandonerà mai i suoi numerosissimi fan. Basta dare un’occhiata al suo Instagram, dove la bellissima argentina ama tenersi in contatto col suo pubblico. E, qualche ora fa, Belen ha postato uno scatto nelle sue stories che non è passato inosservato. Uno scatto in cui indossa una gonna corta, calze ricamate e stivale alto fino al ginocchio. La sua bellezza è innegabile, ma è un altro il dettaglio che cattura l’attenzione. Gli occhi di tutti sono caduti su un altro particolare.Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez irresistibile: gonna cortissima, ma tutti notano il fotografo speciale

Basta poco a Belen Rodriguez per far impazzire i suoi followers. La bellissima moglie di Stefano De Martino è una delle showgirl più seguite del momento. E non è difficile capire il perché. Belen è davvero di una bellezza mozzafiato, e, su Instagram, la Rodriguez ama postare foto e video con cui incanta i fan. È accaduto anche poco fa, quando Belen ha postato uno scatto in cui è davvero sensuale. Gonna corte e stivale alto, ma è un altro il dettaglio che balza agli occhi. Ecco la foto:

Ebbene sì, Belen è davvero stupenda nella foto postata nelle sue stories di Instagram. Ma avete notato la scritta in basso a destra? Proprio così, a scattare la foto alla bellissima argentina è stato proprio il piccolo Santiago. Un dettaglio che non è passato inosservato. Un fotografo speciale per mamma Belen, che è più bella che mai nella sua posa. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!