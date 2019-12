Caterina Balivo è stata la destinataria di un ‘piccante’ regalo di Natale nei camerini di Vieni da Me terminata la puntata di oggi.

Come tutte le altre, anche la puntata di quest’oggi di Vieni da Me è stata davvero fenomenale. In occasione della settimana che precede il Natale, Caterina Balivo ha organizzato un appuntamento davvero imperdibile del suo show. Con la magnifica intervista a Cristiana Capotondi e Luca Cordero di Montezemolo, lo show della conduttrice campana ha riscosso un successo davvero assoluto. Fatto sta che, quello che è accaduto nei camerini del programma, è ancora di più incredibile. Terminata la puntata, infatti, la bella campana è stata la destinataria di un regalo di Natale davvero ‘piccante’. Sapete cosa ha ricevuto dal suo staff? Ecco tutti i dettagli.

Caterina Balivo, il ‘piccante’ regalo per Natale ricevuto nei camerini di Vieni da Me

Come è accaduto già in diverse occasioni, terminata la puntata odierna di Vieni da Me, Caterina Balivo è ritornata nei suoi camerini prima di poter ritornare a casa. E ad abbracciare i suoi due figli e suo marito. Ecco. È proprio in questo luogo di ‘comfort’ per lei che la conduttrice è stata la destinataria di un regalo di Natale. Come ben sappiamo, tra una settimana inizieranno le feste. E, com’è giusto che sia, iniziano a circolare i primi regali. Ebbene. Pochissimi ore fa, la campana ne ha ricevuto uno. A farglielo, stando ad alcune immagini mostrate sul suo Instagram, è stato il suo staff. Che nei camerini le ha fatto trovare una splendida sorpresa. Sapete cosa ha ricevuto di ‘piccante’ la Balivo? Ecco le immagini:

Ebbene si. È proprio questo regalo che, terminata la puntata di Vieni da Me, ha ricevuto nei suoi camerini. Dopo aver ricevuto, infatti, un rotolo di carta igienica di Babbo Natale, scarta un entusiasmante slip rosso. Insomma, un presente davvero ‘infuocato’, no?