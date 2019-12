Pochissime ore fa, Cecilia Rodriguez ha condiviso su instagram una sua foto senza reggiseno: la scollatura del vestito è profonda, gli occhi cadono lì.

Incantevole come sempre, Cecilia Rodriguez. Pochissime ore fa, la modella argentina ha condiviso una foto su Instagram davvero pazzesca. Siamo abituati, certo, ad ammirare la sua bellezza. Ma, in quest’ultima foto, la sorella minore di Belen si è letteralmente superata. In suddetto scatto, Cecilia si lascia immortalare completamente senza reggiseno. E, soprattutto, con indosso un fantastico vestito nero che presenta una scollatura davvero vertiginosa. È proprio per questo motivo che non si può fare a meno di guardare proprio lì. Ma di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli. Guardare per credere.

Cecilia Rodriguez senza reggiseno: la scollatura è da urlo

È una vera e propria celebrità, Cecilia Rodriguez. La sorella minore di Belen, infatti, è solita condividere delle foto davvero mostruose. Che, com’è giusto che sia, cattura l’immediata interesse da parte dei suoi sostenitori. Ecco. La stessa cosa è accaduto in quest’ultimo scatto. Perché, diciamoci la verità, la foto pubblicata qualche ore fa dalla modella è davvero strepitosa. Ma siete curiosi di vederla? Tranquilli, ovviamente vi sveleremo ogni minimo dettaglio. Ma, prima di farlo, vi anticipiamo che l’argentina di lascia immortalare senza reggiseno. Ecco di che cosa parliamo, però:

Fantastica, vero? Ovviamente, ciò che salta chiaramente ed immediatamente è la scollatura di questo fantastico vestito nero con cui si lascia fotografare Cecilia. Ebbene si. È proprio lì che vanno istantaneamente gli occhi. Ed è proprio per questo motivo che, da come si può chiaramente vedere, si nota immediatamente che, al di sotto del vestito, la bella argentina è completamente senza reggiseno. Beh, ammettiamolo: non si può fare a meno di notare questo particolare ‘clamoroso’. Ma non solo. Perché, com’è giusto che sia, non può assolutamente passare inosservata la sua posa artistica. Ed, in particolare, le sue fantastiche gambe.