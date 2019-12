Gabriel Garko, le sconvolgenti rivelazioni di Jonathan Kashanian a ‘Detto Fatto’: “Lui ha la faccia da principe azzurro, un cavolo!”

Gabriel Garko si trova nuovamente al centro del gossip, sempre per questioni legate alla sua vita sentimentale. Ultimamente, infatti, l’attore era stato più volte posto sotto la lente d’ingrandimento a causa dei rumors sulla presunta relazione con l’amico e attore Gabriele Rossi. Rumors che si sono fatti sempre più insistenti, ma che non hanno trovato conferma né da parte di Garko, né di Rossi. L’ultimo gossip sull’attore de ‘L’Onore e il Rispetto’, è scoppiato a causa di alcune dichiarazioni di Jonathan Kashanian a ‘Detto Fatto‘, nella rubrica di gossip che cura per il programma di Bianca Guaccero. Secondo Kashanian, Garko si sarebbe lasciato andare a delle effusioni molto spinte in un luogo molto particolare. Vediamo quindi le dichiarazioni di Jonathan sull’attore.

Gabriel Garko, le sconvolgenti rivelazioni di Jonathan Kashanian a ‘Detto Fatto’

Durante la sua rubrica di gossip, Jonathan Kashanian, si è lasciato andare ad alcune affermazioni molto piccanti su uno degli attori più amati dal pubblico italiano: Gabriel Garko. Secondo l’esperto di gossip, Jonathan, Garko avrebbe fatto l’amore in un posto molto strano e davvero fuori dal comune. Stando a quanto dichiarato nel salotto di Bianca Guaccero, Garko avrebbe fatto l’amore in montagna, mentre sciava in pista. Secondo l’ex gieffino, l’attore avrebbe la faccia da angelo, ma non rispecchierebbe il suo vero essere. Oltretutto, l’attore avrebbe dichiarato che all’amore, preferirebbe il sesso passionale e violento. Stando sempre a quanto dichiarato a Detto Fatto da Kashanian, Gabriel Garko avrebbe sfidato le leggi della fisica per completare il rapporto sessuale sulla pista da sci. La domanda dell’opinionista è nata in modo spontaneo, data la situazione: “Voi sapete che il caldo dilata e il freddo restringe… Ditemi voi quindi come si fa a praticare con un pistacchio?“.