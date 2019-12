Gessica Notaro si toglie la benda e mostra per la prima volta l’occhio lesionato: il video messaggio per i suoi followers di Instagram

Gessica Notaro è pronta per una nuova operazione all’ospedale Bufalini di Cesena: prima di entrare in sala operatoria, vuole lasciare un messaggio per i suoi followers su Instagram. Un messaggio video molto ‘forte’. Per la prima volta, Gessica ha trovato il coraggio di togliersi la benda e mostrare l’occhio lesionato a tutto il suo pubblico. L’ex Miss si è mostrata così com’è adesso e il video è diventato virale in pochissimo tempo sul web. Il suo occhio bendato è diventato simbolo della lotta alla violenza sulle donne. A tal proposito, inoltre, ricordiamo che Gessica Notaro è stata aggredita e sfigurata con una bottiglia di acido da colui che era il suo compagno nel 2017. Rito abbreviato per lui: la condanna è di 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione.

Gessica Notato si toglie la benda: il video

Il coraggio che soltanto una donna così forte avrebbe potuto trovare. Gessica era pronta per andare di nuovo in sala operatoria anche se precisa: “Non è una vera e propria operazione, però i medici dovranno tagliare le palpebre che sono state cucite fino ad ora per capire cosa è successo”. Poi, il gelo. Non ha trovato parole per commentare il suo gesto e bisogna ammettere che non ce n’è stato bisogno.

“Non è la svolta definitiva, ma ci avviciniamo. Mi sembrava giusto condividere con voi questo momento, visto che siamo arrivati a questo punto… e vi racconto dopo come è andata”: ha voluto raccontare la Notaro al suo pubblico. Dopodiché il gesto che ha gelato tutti. Nessuno si aspettava l’avesse fatto. Tra i commenti, spunta quello di Pamela Camassa che scrive: “Forza Gessy, sei una guerriera”. Commentano anche Jacomo Urtis, Jo Squillo, Alberto Mezzetti e tanti altri suoi amici e sostenitori.