Pochissime ore fa, Giulia De Lellis ha condiviso su Instagram una foto per Natale in biancheria intima: il reggiseno, però, non copre quel dettaglio.

Lascia sempre più senza parole, Giulia De Lellis. Ammettiamolo: la sua è una bellezza davvero particolare e smisurata. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, la giovane influencer non perde occasione per poterla sfoggiare apertamente su Instagram. Pochissime settimane fa, infatti, vi abbiamo parlato di un’incantevole foto in intimo che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti a bocca aperta. Adesso, invece, vi parleremo di uno scatto, condiviso qualche istante fa, ancora più favoloso degli altri precedenti. Tra pochi giorni sarà Natale. Ed è proprio per questa festività che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto condividere una foto in biancheria intima. Tuttavia, oltre che ammirare la sua bellezza, c’è un particolare dettaglio che non può assolutamente sfuggire. Ecco di che cosa parliamo.

Giulia De Lellis in biancheria intima: il reggiseno non riesce a coprire quel tatuaggio

Uno scatto che, com’è giusto che sia, ha lasciato senza parole tutti i suoi followers. Giulia De Lellis, pochissime ore fa, ha condiviso una foto in biancheria intima da urlo. Come dicevamo precedentemente, in occasione dell’avvicinarsi del Natale, l’influencer ha voluto immortalarsi con indosso un completino intimo che, senza alcun dubbio, richiama a gran voce i colori di questa festività. Ma ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio:

Davvero stupenda, vero? Beh, ovviamente ciò che colpisce di questa foto, oltre che la sua smisurata bellezza, è un dettaglio. Di cosa parliamo? Semplice! Di quel tatuaggio che fuoriesce dal suo reggiseno. Parliamo di quella rosa capovolta che Giulia, ai tempi della fine della sua storia d’amore con Andrea Damante, ha deciso di tatuarsi in mezzo alla sua scollatura. Voi, invece, ci avevate fatto caso?

Per ulteriori news su Giulia De Lellis –> clicca qui