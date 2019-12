In una recente intervista per un noto settimanale, Ilary Blasi si è lasciata andare ad una confessione ‘intima’ sul suo rapporto con Francesco Totti.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. Con la loro simpatia ed, ovviamente, bellezza i due ‘piccioncini’ sono sempre al centro dell’attenzione di tutti. Sono marito e moglie, ormai, da diversi anni. E, nonostante tre splendidi figli, il loro è un amore davvero splendido, unico, raro. È proprio per questo motivo che, in una recente intervista per il settimanale F, la giovane conduttrice romana non solo ha parlato della sua carriera televisiva, ma anche del suo rapporto con l’ex capitano giallorosso. In quest’occasione, infatti, l’ex letterina di Passaparola si è lasciata andare ad una vera e propria confessione ‘intima’ sul suo rapporto con suo marito. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Ilary Blasi, la confessione ‘intima’ sul rapporto con Totti: cosa dichiara

Si amano alla follia, Ilary Blasi e Francesco Totti. Eppure, è davvero raro vedere una loro foto ‘romantica’. È proprio per questo motivo che, come svela la diretta interessata in una recente intervista per il settimanale F, si è parlato, tantissime volte, di crisi. È realmente così? A svelare ogni cosa è la giovane conduttrice televisiva. In questa lunga chiacchierata per il giornale, infatti, la romana avrebbe svelato tutta la verità dietro a questo ‘freddezza’. Lasciandosi andare, come dicevamo precedentemente, ad una confessione ‘intima’ sul rapporto creato con il suo dolce marito. Da quanto si legge sul giornale, la bella Ilary ha dichiarato di non amare affatto fare effusioni amorose in pubblico. “Io mi vergogno”, dichiara l’ex letterina di Passaparola. Ed è proprio per questo motivo che, raramente, la coppia appare ‘affettuosa’ sui giornali. Insomma, nessuna crisi o altro, ma semplicemente un carattere abbastanza riservato e schivo da parte di entrambi.

