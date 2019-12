Durante la diretta odierna di Vieni da Me, Caterina Balivo ha bacchettato il suo ospite Luca Cordero di Montezemolo: cos’è successo.

Una puntata di Vieni da Me davvero formidabile. Sapevamo che sarebbe stata così. E, in effetti, così è stato. Ad aprire le danze di quest’imperdibile appuntamento è stata Cristiana Capotondi. Che, così come tutti gli altri ospiti che si sono alternati in questi due anni nello studio televisivo, si è raccontata senza peli sulla lingua sulla sua vita privata, la sua carriera e sulle sue più grandi passioni. In questi istanti, invece, sta andando in onda l’intervista a Luca Cordero di Montezemolo. Ecco. È proprio lui che, ancora prima di iniziare a raccontarsi, è stato letteralmente ‘bacchettato’ da Caterina Balivo in diretta televisiva. Sapete perché? Nulla di grave, ovviamente. Ma vediamo tutto nei minimi dettagli.

Luca Cordero di Montezemolo, Caterina Balivo lo ‘bacchetta’ in diretta a Vieni da Me

Ancora prima di iniziare la sua intervista a Vieni da Me, Luca Cordero di Montezemolo è stato letteralmente ‘bacchettato’ da Caterina Balivo in diretta televisiva. Ovviamente, ci teniamo a sottolinearlo, non è successo nulla di grave. Anzi. Come è capitato più volte, la conduttrice campana ha fatto ciò che ha fatto in modo del tutto scherzoso. Non a caso, anche lo stesso imprenditore è scoppiato a ridere. Ma cos’è successo? Prima di iniziare a raccontarsi con il suo ‘album di famiglia’, Caterina gli ha chiesto: “Sai come funziona?”. Immediata e pronta è stata la risposta dell’imprenditore: “Si”. Ecco. Tutto nella norma, oseremmo dire. Se non fosse che, in seguito a queste parole, la conduttrice campana controbatte con una chiara nota ironica: “Sei un bugiardo”. Ebbene si. È proprio questo che è successo. La padrona di casa, infatti, ha messo in dubbio la reale conoscenza del buon Montezemolo sul programma.