Roberto Benigni è stato ospite di Che Tempo Che Fa: in studio, a Fabio Fazio ha fatto uno splendido annuncio riguardo Sanremo.

Ieri 15 dicembre è andata in onda su Rai Due una nuova puntata di Che tempo che fa: Fabio Fazio ha invitato nel suo studio degli ospiti incredibili. John Bercow, Enrico Brignano, Giampiero Mughini, Emanuela Folliero e Roberto Benigni. Quest’ultimo è stato ospite della trasmissione Rai insieme al pluripremiato Matteo Gattone per presentare Pinocchio, l’attesissimo film che uscirà nelle sale il prossimo 19 dicembre. Il famoso attore, vincitore di Premio Oscar, ha fatto un annuncio che ha fatto esplodere di gioia tutti.

Roberto Benigni a Sanremo: l’annuncio dell’attore a Che Tempo Che Fa

Benigni ha fatto sapere che parteciperà a Sanremo 2020. “Sanremo per me è un’altra fiaba” ha detto in diretta al conduttore della Rai il quale gli ha risposto subito “Quindi ci vai?“. “Come se ci vado! Sono io che lo preparo, sono la cosa sicura. Amadeus non so se verrà! Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola. E0 il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella” sono le parole del famoso attore.

Benigni torna dunque all’Ariston, dopo nove anni dalla sua ultima performance: nel 2011 fece il suo ingresso sul palco del Festival di Sanremo per fare un discorso, una lezione di storia dedicata ai 150 anni dell’unità d’Italia. L’attore fece volare Rai Uno oltre i 15,3 milioni di spettatori in prima serata, raccogliendo apprezzamenti ed applausi. Non vediamo l’ora di rivederlo nella nuova edizione.