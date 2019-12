Silvia Provvedi decide di infiammare Instagram pubblicando una foto con una posa veramente da urlo e gli occhi dei fan cadono tutti lì

Silvia Provvedi forma insieme alla sorella Giulia il duo delle Donatella. Le due ormai, oltre che cantanti, sono anche modelle e soprattutto influencer. Il loro account Instagram ha da poco superato il milione di fan e le loro foto sono sempre piene di like. Di recente, Silvia e Giulia hanno pubblicando una foto con abiti minuscoli e con una scollatura mozzafiato. Il risultato ovviamente è stato soddisfacente: il web è letteralmente andato in visibilio e la foto ha fatto il giro di tutte le migliori pagine. Le Donatella sono anche un duo televisivo ed infatti fanno parte del muro di All together now, programma in onda su Canale 5 e condotto da Michelle Hunziker e J-AX.

Silvia Provvedi, posa da urlo su Instagram

Poche ore fa, Silvia de Le Donatella ha deciso di far infiammare nuovamente Instagram con una foto mozzafiato. L’ex compagna di Fabrizio Corona indossa un vestitino nero con un piccolo spacco sulla gamba sinistra. La posa sembra succinta, ma nasconde una scollatura abbastanza evidente. Gli occhi dei fan, infatti, cadono tutti sul décolleté dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La luce, inoltre, mette in evidenza il rosso dei capelli, che rende ancora più selvaggio lo sguardo della Provvedi. Una foto che ha raggiunto migliaia di like in poche ore e qualcuno tra i commenti ha addirittura scritto: “In Italia sei la migliore“. Un complimento che avrà sicuramente fatto arrossire la componente de Le Donatella.

Sempre tra i commenti, inoltre, c’è qualcuno che addirittura vuole fidanzarsi con la Provvedi, ma purtroppo non sa che la sorella di Giulia è felicemente impegnata. Dopo la travagliata storia d’amore con Fabrizio Corona, infatti, la Provvedi ha ritrovato la serenità.