Durante la puntata odierna di Uomini e Donne abbiamo assistito ad una furiosa lite tra Tina Cipollari e Veronica Burchielli: cos’è successo.

Una nuova puntata di Uomini e Donne è finalmente iniziata. E, stando ad alcune anticipazioni, questa è la puntata in cui Veronica Burchielli abbandona definitivamente il trono per conoscere al di fuori del contesto televisivo Alessandro Zarino. La giovane tronista, nella scorsa puntata, aveva espresso la volontà di recarsi a casa dall’ex tentatore di Temptation island perché, dopo la scelta andata male, aveva ancora il pensiero fisso su di lui. E, per questo, indecisa sulla sua permanenza nel programma. Tuttavia, ancora prima di capire cosa realmente accadrà in questo appuntamento, abbiamo assistito ad una vera e propria lite furiosa tra Veronica e Tina Cipollari. Tra le due donne non corre affatto buon sangue, ma quello accaduto durante la puntata di oggi è davvero incredibile. Ma cos’è successo? Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, lite furiosa tra Tina e Veronica: cos’è successo

Un inizio di puntata di Uomini e Donne davvero scoppiettante, c’è da dirlo. Appena entrato nello studio del dating show di Canale 5 Alessandro Zarino, si è verificata una vera e propria lite furiosa tra Veronica Burchielli e Tina Cipollari. Tra le due donne, come dicevamo precedentemente, non è mai corso buon sangue. Già nelle puntate precedenti, infatti, l’opinionista romana aveva espresso il suo dissenso verso la scelta della giovane di rinunciare all’ex tentatore e di salire immediatamente sul trono. Tuttavia, nella puntata che sta andando ora in onda, sono state protagoniste di un acceso scambio di opinioni. Tina, dal canto suo, inveisce contro Veronica definendola una ‘falsa di m****a’. Dal canto suo, la giovane ha tentato di difendersi sin dal primo momento. Ma, come abbiamo già avuto modo di conoscerla, non le ha mandato certo a dire. Tanto che, dopo le continue accuse della romana, Veronica sbotta: “Va***o”. Immediata è stata la reazione di Tina che, da dietro le quinte, ha sbottato: “Ti prendo per i capelli”. Ovviamente, non è successo nulla di grave. Perché prontamente Maria De Filippi ha cercato di sedare gli animi.