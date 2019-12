Uomini e Donne, grave lutto per Luigi Mastroianni: “Non si può…”

Uomini e Donne, grave lutto per l’ex tronista Luigi Mastroianni: “Non si può…”. L’annuncio straziante su Instagram lascia i fan senza parole

Luigi Mastroianni ieri ci ha resi partecipi di un evento molto spiacevole che lo ha colpito nella giornata di ieri. Il giovane infatti è stato colpito da un lutto. Luigi attualmente si trova a Canazei, insieme a molti altri amici vip, per girare la nuova edizione di ‘The Hottest Xmax‘. Il ragazzo è stato quindi informato di quanto accaduto durante il soggiorno in montagna. Andiamo a scoprire insieme quanto accaduto e le prime parole dell’ex tronista.

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni: il grave lutto

Nella giornata di ieri, l’ex tronista ci ha resi partecipi di uno spiacevole evento che lo ha coinvolto non in prima persona, ma molto da vicino. Mastroianni, infatti, ha ricevuto una notizia molto triste: tra la giornata del 14 Dicembre e quella del 15 sono venuti a mancare due suoi amici, entrambi per cause non naturali. L’ex tronista si è mostrato sui social in condizioni molto provate, rendendoci partecipi del suo enorme dolore. Luigi Mastroianni ha spiegato come in realtà lui non abiti a Catania, ma in un piccolo paesino di provincia, Palagonia, dove si conoscono tutti. Ha spiegato di aver sempre detto di essere Catanese per semplificare il concetto, ma in realtà non è così. L’ex tronista si è mostrato visibilmente turbato e ha provato a spiegare che è inaccettabile morire come accaduto per i due amici. I due ragazzi avevano 17 e 22 anni, uno è morto durante la notte in un incidente stradale, all’uscita da una serata in discoteca, l’altro invece durante un giro in motocicletta. Mastroianni si è quindi rivolto ai follower dicendo: “Mi fa rabbia, mi fa rabbia perché ci sta tutto… il bicchiere, il divertimento, l’euforia per l’età… Però non si può morire a 17 e a 22 anni per queste caz….te“. Ha poi aggiunto a fine instagram stories: “Non vale la pena perdere la vita per un sorpasso o per andare a 50 kmh in più“.