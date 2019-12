Uomini e Donne, Ida e Riccardo: è successo poco prima della registrazione del Trono Over, tenutasi oggi 16 dicembre 2019.

Oggi 16 dicembre 2019 è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Le avventure degli over 35 regalano sempre più sorprese e colpi di scena, ottenendo ascolti spesso superiori al più longevo Trono Classico. Tra i protagonisti principali del programma di Maria De Filippi ci sono senza dubbio Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia ha tenuto incollati,per mesi e mesi, milioni di telespettatori. Un tira e molla che sembrava senza fine. Ma, a quanto pare, tra i due sembra essere finalmente tornato il sereno. E ciò che è apparso sui social questo pomeriggio non fa altro che confermare che tra i due l’amore procede a gonfie vele. Ecco di cosa stiamo parlando.

Uomini e Donne Over, Ida e Riccardo non sono presenti in puntata: insieme e felici a Brescia

Come procede tra Ida e Riccardo? Dopo che la bella dama si è decisa a riprovarci con Riccardo, in tanti si chiedono se l’idillio amoroso prosegue o, come già accaduto più volte, nuove discussioni riporteranno la coppia a chiarirsi nello studio di Uomini e Donne. Ebbene, la risposta è arrivata proprio dai diretti interessati. O meglio, dai loro profili social. Date un’occhiata:

Ebbene sì, i due piccioncini si trovano insieme. E, a quanto pare, sono a Brescia. La foto è stata postata proprio in prossimità dell’orario di registrazione della nuova puntata del Trono Over. Quindi, è ormai chiaro che Ida e Riccardo sono ufficialmente insieme, e non sono presenti in trasmissione. Una notizia che ha emozionato i tantissimi fan che da tempo augurano alla coppia il tanto desiderato lieto fine. Non ci resta che fare i nostri migliori auguri a questa splendida coppia! E voi, cosa pensate di Ida e Riccardo?