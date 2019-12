Uomini e Donne anticipazioni, Juan Luis incastrato da prove shock: Gemma disperata scoppia in lacrime.

Si è registrata oggi una nuova scoppiettante puntata di Uomini e Donne Over. Le puntate del Trono dedicato agli over 25 sono sempre più seguite dal pubblico, che non vede l’ora di scoprire le ultime news su Gemma Galgani e Company. E alcune anticipazioni shock riguardano proprio la dama bionda più famosa di Uomini e Donne. Già durante la scorsa puntata, il suo corteggiatore Juan Luis ha ricevuto accuse molto pesanti da Armando Incarnato. Ebbene, pare che durante l’ultima registrazione quest’ultimo abbia portato anche le prove delle famose chat ‘bollenti’ di Juan Luis. Scopriamo insieme cosa è successo.

Uomini e Donne anticipazioni, Juan Luis incastrato da prove shock di Armando: Gemma consolata da Tina

Anticipazioni shock quelle di Uomini e Donne Over. Durante l’ultima puntata, Armando ha lanciato alcune segnalazioni su Juan Luis, lo spasimante di Gemma Galgani. Nella registrazione di oggi del Trono Over, Armando ha portato anche le prove. Prove che incastrano il cavaliere per entrambe le accuse che gli sono state rivolte: quelle riguardanti le chat con la sorella di Armando e con una donna di Firenze. Ebbene, dai messaggi e gli audio che Armando ha mostrato a Gianni e Tina, pare che Juan Luis ci abbia ‘provato’ abbastanza con la sorella di Armando, quando si sono incontrati durante una serata. Il cavaliere avrebbe allungato un po’ troppo le mani, motivo per cui la donna non ha voluto più saperne di lui, nonostante lui avesse provato più volte a contattarla. Ma non è tutto: Armando ha portato le prove anche riguardo le chat con una donna di Firenze. Una donna che Juan definisce sua amica, ma dai messaggi svelati in trasmissione si evince che i due non si sono mai visti e che è stato il napoletano ad autoinvitarsi a casa di lei. Insomma, una brutta batosta per Gemma, che sembra nutrire sempre più dubbi sul reale interesse del suo corteggiatore. Anche Gianni non crede a Juan, e Tina Cipollari? Non ci crederete, ma quando Gemma è uscita dallo studio ed è scoppiata in lacrime dietro le quinte, è stata proprio Tina a correre a consolarla! Non ci resta che attendere le prossime news: come finirà tra Gemma e Juan Luis?