Uomini e Donne shock: Armando lascia lo studio proprio con lei, ma ciò che accade dopo è incredibile; ecco cosa abbiamo saputo dalle anticipazioni.

Si è registrata oggi, 16 dicembre 2019, una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Si tratta dello spazio dedicato agli over 35, in cui non mancano mai sorprese e colpi di scena. Tra i protagonisti assoluti del programma di Maria De Filippi c’è senza dubbio Armando Incarnato. Stando alle anticipazioni dell’ultima registrazione del Trono Over, per il napoletano anche la prossima sarà una puntata molto accesa. Non solo proseguirà lo scontro con Juan Luis, che già durante la scorso appuntamento è stato accusato pesantemente da Armando. Ma quest’ultimo sarà protagonista di un vero colpo di scena: c’entra Veronica! Scopriamo cosa è successo.

Uomini e Donne shock: Armando lascia lo studio con Veronica, ma dopo un po’ rientrano

Quella che vedremo prossimamente sarà una puntata davvero scoppiettante di Uomini e Donne Over. Dalle anticipazioni riportate sul web da Il Vicolo delle News, protagonista assoluto della prossima puntata del Trono Over sarà Armando Incarnato. Ci sarà un nuovo scontro con Juan Luis: si approfondirà il discorso della chat con una misteriosa donna di Firenze e dei messaggi con la sorella di Armando. Ma a colpire tutti sono stati i risvolti tra il cavaliere e la bella Veronica. Quest’ultima non sembra essere più disposta ad accettare che Armando esca anche con Roberta, al che il cavaliere la accusa di volere l’esclusiva in studio ma di non essere effettivamente intenzionata a lasciare il programma con lui. È a questo punto che i due decidono di uscire dallo studio insieme. Ma colpo di scena! Torneranno a fine puntata. Il motivo? Un discussione nata proprio poco dopo. Veronica non accetta l’ out-out che Armando le ha imposto, mentre il cavaliere reputa l’interesse della bella bionda poco reale. Come proseguirà la complicata storia tra i due protagonisti del Trono Over? Non ci resta che attendere le prossime news!