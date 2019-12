Al Bano, la confessione inedita sul suo passato: “Mi proponeva droga da dare ai suoi clienti”, ecco cosa ha raccontato a Settimana Ventura.

Al Bano Carrisi torna in tv dopo la morte della sua amata mamma Jolanda. Il cantante pugliese si racconta a Settimana Ventura, il talk condotto da Simona Ventura. Un’intervista molto profonda, in cui Al Bano si lascia andare a numerosi ricordi della sua vita, lavorativa e privata. In particolare, è una rivelazione sugli inizi della sua carriera a colpire tutti. Una confessione inedita, quella del cantante, che racconta come, quando lavorava come cameriere, ricevette la proposta di consegnare droga, in cambio di molti più soldi di quelli che guadagnava. Una proposta che Al Bano ha rifiutato senza esitazione. Ecco le parole del cantante ai microfoni di Settimana Ventura.

Al Bano, la confessione inedita a Settimana Ventura: “Volevano consegnassi droga, ma ho rifiutato”

Un particolare inedito, quello raccontato da Al Bano Carrisi in diretta a Settimana Ventura, il programma di Simona Ventura in cui è stato ospite il 15 dicembre. Il cantante ripercorre alcuni periodi del suo passato, compreso quello in cui si dava da fare con vari lavoretti, durante la sua gioventù. E, quando lavorava come cameriere, Al Bano è stato protagonista di un episodio davvero forte: “Quando ero cameriere in un ristorante di fronte al Duomo, certa gente mi proponeva: “Quanto guadagnai al mese? Potresti dare delle bustine a chi ti dico io e guadagnare quella cifra al giorno”. Una rivelazione inedita quella del cantante, che definisce quel momento come ‘una possibilità di entrare nella corruzione’. Una possibilità che Al Bano non ha valutato neanche per un secondo: “Mi proponeva droga da dare ai suoi clienti, cosa che non ho accettato. Mio padre, contadino, mi ripeteva sempre nelle campagne: “La droga è quella cosa che ti tiene in vita un giorno e ti ammazza per il resto della mia vita”. Un insegnamento prezioso, che il cantante ha fatto suo per sempre.