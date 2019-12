Al Bano rompe il silenzio dopo la morte della madre Jolanda: parole commoventi e strazianti rilasciate al settimanale Di Più Tv

Non sarà un Natale felice per la famiglia Carrisi e in particolare per Al Bano. Il cantante, originario di Cellino San Marco, nei giorni scorsi ha perso la madre Jolanda. Una perdita troppo grande, un dolore troppo forte. L’ex compagno di Romina Power e di Loredana Lecciso si è chiuso in un silenzio rotto solo da un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv. Parole commoventi e strazianti, che testimoniano il periodo di profonda tristezza che sta attraversando il cantante.

Al Bano parla per la prima volta dopo la morte della madre Jolanda e lo fa in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv. Parole commoventi quelle del cantante di Cellino San Marco, che non è ancora riuscito a superare la scomparsa della mamma. Superare la morte di un genitore è difficile per tutti, soprattutto in presenza di un legame molto forte. Il cantante ha confessato al settimanale: “Il mio cuore è a pezzi e sanguina. Da quando mia madre Jolanda se n’è andata, porto nell’anima una ferita, un dolore immenso. Ho perduto la donna più importante della mia vita: il mio amore più grande è stata lei”. Parole veramente strazianti, che hanno fatto commuovere i lettori del settimanale, nonché i fan del cantante. In questi giorni, l’ex compagno di Romina Power, ha ricevuto calore e supporto dai suoi sostenitori, ma nulla potrà colmare il vuoto lasciato dalla morte della cara madre.

Nonostante la profonda tristezza, il cantante è riuscito a trovare una nota positiva in un concerto di note drammatiche: “L’unico pensiero che, in questi giorni, dà un po’ di pace al mio cuore è il pensiero che mamma passerà il Natale in Cielo con papà. Dopo essersi tanto amati su questa terra, si sono ricongiunti in Paradiso”.