Alessia Marcuzzi stasera a Le Iene Show con una maglia super trasparente: sotto spunta un dettaglio ‘piccante’ che non passa inosservato

Alessia Marcuzzi è tra le conduttrici più amate e seguite del panorama televisivo Italiano. Come ogni settimana conduce al fianco di Nicola Savino il programma tv d’inchiesta ‘Le Iene‘, e come ogni puntata, anche questa sera ci ha regalato un look davvero eccezionale. La presentatrice è apprezzatissima, oltre che per la sua enorme bravura, anche per i suoi look davvero invidiabili. Stasera non ha fatto eccezione e l’abbinamento scelto per la conduzione di questa serata è stato molto apprezzato dal pubblico. Andiamolo a scoprire insieme.

Alessia Marcuzzi, la maglia è super trasparente: spunta un dettaglio ‘piccante’

Alessia Marcuzzi è una donna bellissima e super affascinante, sia sui social, che durante le trasmissioni che conduce o agli eventi, ha avuto modo di dimostrare tutto il suo buongusto in fatto di moda. L’outfit scelto dalla conduttrice per la puntata di oggi 17 dicembre, è stato davvero apprezzatissimo. Il completo indossato dalla Marcuzzi è nero, composto da: una gonna in pelle, a vita alta, svasata con un bottone color oro, un top a maniche lunghe estremamente trasparente in pizzo nero non le spalle scoperte. E’ stato proprio il top a riscuotere molto successo. Questo infatti, oltre a lasciarle le spalle scoperte, è molto trasparente, facendo intravedere la pelle della conduttrice. Sul seno ha optato di mettere una fascia nera, in modo da coprire ciò che non si dovrebbe vedere. A completare l’outfit, un paio di calze, anch’esse nere, con un motivo di pizzo che richiama il top indossato dalla showgirl. Non ci resta che farle i nostri complimenti per aver scelto, ancora una volta, un look super riuscito!