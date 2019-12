Amici, incredibile colpo di scena: cosa è successo nella scuola

Amici, incredibile colpo di scena: il ballerino rifiuta di seguire le disposizioni, cosa succederà adesso? I professori potrebbero prendere una decisione senza precedenti

Amici, il programma di Maria De Filippi è tornato nella versione classica già da qualche settimana. Abbiamo presentato i nuovi studenti della scuola più spiata d’Italia e tutti sembrano essere davvero molto preparati. Tra questi c’è Anche Valentin, ballerino dal carattere molto forte che, anche stavolta, ci regala un colpo di scena incredibile. Già qualche giorno fa decise, da un momento all’altro, di abbandonare la scuola. Questa volta, però, la sua decisione riguarda ben altro. E, di sicuro, sarà qualcosa che non piacerà ai professori, tanto meno alla produzione che, a questo punto, non sappiamo come reagirà.

Amici, colpo di scena incredibile: la decisione del ballerino

Come sappiamo, ad Amici sono tornate le lezioni di teorie con le relative interrogazioni. Così, la produzione ha deciso di mettere alla prova i ragazzi con un test in cui si valuterà tutto quello che hanno imparato da quando sono entrati nella scuola fino a questo momento. Altrimenti? Altrimenti dovranno andare in sfida. Fin qui, nessun problema: tutto molto chiaro. Tuttavia, la decisione di Valentin ha lasciato tutti di stucco: vuole andare in sfida direttamente senza passare per il test sulla teoria, evitando di studiare. Una decisione singolare alla quale non sappiamo come reagiranno i professori. Come la prenderanno? “Vado direttamente in sfida. Sono venuto qua per ballare, non per studiare teoria”, queste le sue parole dopo il video mandato in onda. La commissione di professori è sempre stata abbastanza clemente con i ragazzi e talvolta ha premiato anche solo lo sforzo fatto. Ma stavolta è diverso: il ragazzo si è letteralmente rifiutato di studiare. E’ per questo che non possiamo dirci sicuri di quello che accadrà nella prossima puntata.