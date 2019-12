Andrea Iannone, fulmine a ciel sereno: positivo all’antidoping

Andrea Iannone trovato positivo all’antidoping: brutto colpo per il pilota dell’Aprilia. Nelle sue urine sono state rinvenute sostanze…

Fulmine a ciel sereno per Iannone: stando a quanto riportato, il pilota è stato trovato positivo ad un test antidoping della WADA (World Anti-Doping Association) effettuato durante la gara di Sepang, nella giornata del 3 novembre. Al momento, non c’è stata una reazione da parte del pilota dell’Aprilia. Tuttavia, ha diritto di chiedere la controanalisi del campione B. Intanto, si ritrova ad essere sospeso dalle competizioni con effetto immediato (17 dicembre 2019) e fino a nuove disposizioni.

Brutto colpo per Iannone: il motociclista ha presentato le sue urine all’antidoping e vi sono state trovate tracce di una sostanza non meglio specificata. Sostanza che, tuttavia, viene classificata sotto la sezione 1.1.a del regolamento come steroide anabolico androgeno di provenienza esogena (AAS).

Il pilota, dunque, non potrà partecipare ad alcuna competizione fino a quando saranno disposte nuove ordinanze. Al momento, può soltanto chiedere la controanalisi e difendersi in questo modo.

