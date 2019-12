Secondo alcune anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, Carlo è finito al centro di una lite con Lorenzo Riccardi: ecco cosa è successo tra loro.

Una nuova puntata di Uomini e Donne Trono Classico è stata registrata oggi, martedì 17 Dicembre. Ecco. Stando ad alcune anticipazioni trapelate dal sito web Il Vicolo delle News, questa è stata, senza alcun dubbio, una puntata non affatto facile per Carlo. Da quanto si evince, infatti, sembrerebbe che il giovane tronista non avrebbe soltanto litigato con le sue corteggiatrice, ma anche con Lorenzo Riccardi, ex tronista e, a quanto pare, nuovo opinionista del dating show. A far scattare la miccia, a quanto pare, sarebbe stato un l’atteggiamento che il modello avrebbe adottato con le sue pretendenti. È proprio per questo motivo che, durante la registrazione, il ‘cobra’ ha voluto esprimere la sua opinione al riguardo. Qualcosa, però, è andato storto. Ecco che cosa è successo.

Trono Classico Uomini e Donne Anticipazioni, Carlo e Lorenzo: la lite accesa

Durante la registrazione di oggi della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, Carlo ha avuto un furiosi litigio con Lorenzo Riccardi e alcune delle sue corteggiatrici. Stando a quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, il giovane tronista avrebbe dapprima litigato in esterna con Chiara, sua corteggiatrice. Lasciandosi andare, tra l’altro, a delle frasi poco piacevoli. E poi avrebbe continuato anche in studio. Da quanto trapelato, infatti, sembrerebbe che il giovane modello non abbia trattato piacevolmente le sue pretendenti. Tanto da suscitare la reazione dell’ex tronista, nonché nuovo opinionista. Dalle anticipazioni si evince che, dopo aver invitato Carlo a non avere un atteggiamento da s***o e da cafone, ci sarebbe stato un furioso e violento litigio tra i due. Tanto che, durante la discussione, Lorenzo si sarebbe addirittura alzato. Insomma, una puntata davvero infuocata, c’è da dirlo.