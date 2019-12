Antonella Clerici: “Ci ha lasciati”, terribile notizia per la conduttrice

Antonella Clerici, il messaggio pieno di dolore: “Ci ha lasciati proprio lui”, terribile notizia per la conduttrice

Antonella Clerici ha ricevuto una di quelle notizie che, di sicuro, nessuno di noi vorrebbe mai ricevere all’improvviso. Su Instagram, la conduttrice (che da poco ha terminato la sua esperienza a Lo Zecchino d’Oro) ha postato una foto della sua classe del liceo. C’è anche lei. Ci sono tutti quelli che erano i suoi compagni. Uno di loro, “il più sorridente ed ironico”, come lei stessa racconta, purtroppo è venuto a mancare. Una notizia che le avrà arrecato un certo dolore. Sappiamo bene quanto siano importanti gli amici di quei tempi (che sono quelli più spensierati nella vita di ognuno) e possiamo soltanto immaginare quanto possa far male una notizia del genere.

Antonella Clerici: “Il più sorridente e ironico ci ha lasciati”

Non è facile accettare che il tempo passa e passa anche molto in fretta. Sapere che un proprio amico e compagno di scuola è venuto a mancare può essere effettivamente molto traumatizzante. Antonella Clerici ha ricevuto proprio questo genere di notizia, oggi, ed ha voluto condividerla con il suo pubblico di Instagram: “Eravamo giovani e spensierati. Gli anni del liceo, degli spettacoli di fine anno, del tutto e’ possibile.Oggi, uno di noi, il piu sorridente, ironico ci ha lasciati il tempo corre veloce…. ciao Giuliano!”. Così racconta il suo dolore nel messaggio che accompagna la foto in cui si vedono tutti i suoi amici del liceo. Sappiamo che Antonella è una persona molto sensibile e possiamo immaginare quanto sia stata male per questa notizia appena ricevuta. Con gli amici di liceo, ognuno di noi, ha trascorso almeno 5 anni della propria vita e sapere che uno di loro è venuto a mancare è veramente molto triste. Le parole della conduttrice sono piene di dolore e lo si avverte tutto.