Durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha letteralmente bacchettato in diretta Patrizia De Blanck: ecco cosa è successo tra loro.

Nonostante la puntata di ieri di Live sia stata abbastanza movimentata ed infuocata, quest’oggi Barbara D’Urso è stata al timone di un ulteriore appuntamento di Pomeriggio Cinque. Così, dopo la quotidiana parentesi dedicata alla cronaca, la conduttrice ha dedicato ampio spazio anche al gossip e, soprattutto, ad argomenti più ‘leggeri’ e divertenti. Ecco. Il tema di oggi dedicato a questa parentesi è stata la castità. Argomento, tra l’altro, di cui se n’è discusso anche in precedenti occasioni. Tuttavia, è stato proprio durante questo spazio che la padrona di casa è stata costretta a rimproverare Patrizia De Blanck, sua ospite tramite collegamento, per alcuni commenti non poco piacevoli fatti nei confronti di Orlando Puoti, principe azzurro di Avanti un Altro. Che ha dichiarato di essere ancora a vergine all’età di 40 anni. Ecco che cosa è successo tra le due donne in diretta televisiva.

Barbara D’Urso, il rimprovero a Patrizia De Blanck a Pomeriggio Cinque: “Non mi piace”

Se la puntata di ieri di Live è stata abbastanza movimentata, l’appuntamento odierno di Pomeriggio Cinque non è stato da meno. Come dicevamo precedentemente, Barbara D’Urso è stata costretta a bacchettare Patrizia De Blanck in seguito ad alcuni commenti che la contessa avrebbe rivolto ad Orlando Puoti, principe di azzurro di Avanti un Altro che rivelato di essere ancora vergine nonostante i suoi 40 anni. È proprio per questo motivo che la divertentissima De Blanck, notando anche il vestiario dell’ospite in studio, ha esclamato: “Ma come vai conciato in questa maniera, sei ridicolo”. Immediata è stata la reazione della padrona di casa. Che, prendendo le difese del principe azzurro, si è ‘scagliata’ contro la sua ospite. “Lo sai che mi sei molto simpatica, ma non mi piace che tratti male un mio ospite”, dice Barbara rimproverando la contessa.