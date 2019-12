Dormire nudi fa dimagrire e stimola i rapporti sessuali

Perché dormire nudi, senza mutande, reggiseno e pigiama fa bene sia al corpo che alla mente: dimagrirete di più e stimolerà il sesso.

Se in estate l’idea di dormire senza pigiama è una sorta di liberazione per sfuggire al caldo esagerato di questo periodo dell’anno, in inverno diciamo che nessuno se lo sognerebbe. E invece è un errore perché dormire senza pigiama fa bene sia al corpo che alla mente e il benessere è garantito. Ci sono infatti moltissimi lati positivi nel dormire nudi che faranno stare meglio non solo voi stessi, ma anche la coppia andando a ravvivare il desiderio sessuale.

Benefici dormire senza mutande, reggiseno e pigiama

Lo sappiamo, non tutti sono a proprio agio con l’idea di dormire nudi senza un pigiama addosso. Eppure ci sono molti benefici. Per prima cosa sappiate che non indossare capi d’abbigliamento di notte fa bene perché vi aiuta ad avere maggior consapevolezza del vostro corpo e ci fa dormire sogni tranquilli andando anche a farci fare “pace” con i nostri difetti. Guardando il nostro corpo e vedendone i difetti impareremo a conviverci e a sentirci più belli nonostante tutto. Secondo punto a favore del dormire nudi è che favorisce l’abbassamento della temperatura corporea e quindi ci sentiamo meglio e dormiamo meglio. Occhio poi perché dormire nudi fa dimagrire: ora, senza esagerare, ma durante la notte rilasciamo cortisolo e bruciamo grassi in modo più rapido, soprattutto se siamo più freschi.

Dormire senza pigiama fa bene al sesso

Per quanto riguarda il sesso, dormire nudi aiuta la vita di coppia perché pare che stare vicini al partner, pelle a pelle, favorisca il rilascio di ossitocina che oltre a liberarci da ansia e stress ci fa anche venire più voglia di intimità col partner. Inoltre, senza pigiama sarete più rilassati al mattino perché riposerete meglio la notte essendo più freschi ed evitando terribili sudate notturne.