Caterina Balivo, la dedica d’amore nei camerini di Vieni da Me

Vieni da Me, Caterina Balivo fa un dedica d’amore nel backstage del programma per tutti i suoi fan in vista del Natale.

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della Rai. Ogni pomeriggio porta a casa con grande successo il suo programma Vieni da Me. Nel suo salotto si siedono svariati ospiti che raccontano della loro vita privata e della loro carriera. Su Instagram intanto però Caterina racconta di sé. Ci aggiorna tramite le storie di come va la vita in famiglia, di come crescono i suoi figli, dell’affetto che riceve dai fan e spesso arriva anche qualche curiosa anticipazione sugli ospiti e i programmi televisivi.

La dedica d’amore di Caterina Balivo

Questa volta però su Instagram la foto che ha pubblicato riguarda uno scatto nel backstage del programma, Vieni da Me, con una gigantesca scritta Love. L’amore durante il periodo natalizio è una sorta di fil rouge che collega tutti gli avvenimenti e le festività. Così Caterina Balivo pubblica sui social questa foto con la didascalia “Love alla vita”. Un chiaro messaggio d’amore per tutti i suoi fan ai quali risponde anche ad alcuni messaggi. La Balivo però non si fa notare solo per questo bel messaggio in vista del Natale. I fan notano anche lo stacco di coscia messo in evidenza dall’abbigliamento. Una minigonna e uno stivale alto sopra il ginocchio. Caterina è bellissima come sempre, di gran classe, ma anche molto sensuale e i suoi followers ovviamente lo notano. Nei commenti, infatti, si sprecano i complimenti e c’è anche chi nota, finalmente, che Caterina ha indossato le calze cosa che, fino a poco tempo fa, non ha fatto. Giustamente del resto, perché il caldo torrido di questi giorni non faceva certo venir voglia di coprirsi eccessivamente.