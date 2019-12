Taylor Mega si è ripresa di spalle mentre è in costume: il lato B in primo piano ha fatto letteralmente impazzire Instagram. Diamo uno sguardo.

Basta davvero poco a Taylor Mega per far impazzire il web. Basta andare sul suo profilo social per ammirare la sua bellezza e le sue curve mozzafiato. Poche settimane fa pubblicò un video mentre giocava a calcio con un costume animalier: il popolo di Instagram andò letteralmente in tilt. Anche poco fa è riuscita a far alzare la temperatura a tutti gli utenti: siete curiosi di vedere in che modo? Vi mostriamo subito cosa ha pubblicato nelle sue IG story.

Taylor Mega in costume si riprende di spalle: lato b in primo piano, fan impazziti

Anche oggi Taylor Mega è irresistibile: pochi minuti fa ha pubblicato un IG story in cui sponsorizza un costume che può essere utilizzato anche come body. Le forme dell’influencer sono davvero incredibili: impossibile dire il contrario. Questa l’immagine:

Ieri sera, 16 dicembre, l’influencer è stata ospite a Live Non è la D’Urso per affrontare le 5 temute sfere che ogni settimana animano lo studio di Barbara D’Urso. La Mega ha dovuto ‘sfidare’ anche Antonella Elia, con cui ha avuto un’accesa lite nel programma CR4 La Repubblica delle Donne. Ad attirare l’attenzione è stata però l’assenza di Giada, la sorella di Taylor, presente anche lei nel programma di Chiambretti. La ricca influencer ha spiegato alla D’Urso, che era all’oscuro di tutto, che sua sorella non aveva voglia di venire in tv perchè era rimasta troppo scottata dallo scontro furioso avuto con Antonella a CR4. La piccola Todesco (vero cognome delle due giovani) ha preferito la guardare la trasmissione da casa, piuttosto che affrontare nuove critiche o attacchi.