Diletta Leotta si mostra in intimo nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram: un dettaglio scatena i followers.

Basta poco a Diletta Leotta per infiammare i followers di Instagram. La bellissima conduttrice di Dazn è una delle donne più seguite del momento, e non solo in tv. Anche sui social, la biondissima Diletta fa impazzire tutti. E, proprio poco fa, la conduttrice ha postato uno scatto che non è passato inosservato. Diletta si mostra in intimo, scatenando i commenti dei numerosissimi seguaci di Istagram. Un dettaglio in particolare cattura l’attenzione dei fan. Scopritelo con i vostri occhi.

Diletta Leotta si mostra in intimo…ma è maschile!

Diletta Leotta è irresistibile nell’ultimo scatto postato sul suo profilo di Instagram. Uno scatto in cui si trova a casa, a rilassarsi dopo il lavoro. Ma quello che colpisce tutti è il ‘look’ in cui la bella conduttrice sportiva si mostra. T shirt bianca sopra, intimo sotto. E non un intimo qualunque…Ma intimo da uomo! Diletta riesce ad essere sexy anche in boxer maschili. Guardare per credere:

Diletta è davvero irresistibile: occhiali da vista, maglia bianca e boxer maschili. Pochi, semplici accessori, ma che sulla ‘Diletta Nazionale’ diventano terribilmente sensuali. Ma, a colpire tutti naturalmente, è il fatto che la conduttrice indossi intimo da uomo! Niente paura, la Leotta non ha sbagliato ad aprire cassetto! La showgirl è la nuova testimonial della linea da uomo del noto brand di intimo che indossa. Una testimonial decisamente azzeccata, c’è da dirlo! Il post, come sempre quando si tratta di Diletta Leotta, ha ottenuto in pochissimo tempo il pieno di like e commenti. Una pioggia di complimenti ha invaso la foto. E voi, cosa aspettate a seguire Diletta su Instagram? Non ve ne pentirete!