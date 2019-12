Uomini e Donne, Giovanna Abate sul trono: le anticipazioni

Giovanna Abate, la corteggiatrice di Giulio Raselli si siede sul trono, ma solo per provocare il tronista con l’aiuto di Maria De Filippi.

Le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne di oggi, 17 dicembre, parlano di una puntata super interessante. Dopo aver visto l’abbandono del trono da parte di Veronica Burchiello che si è ricongiunta con Alessandro Zarino, siederà Giovanna Abate al suo posto?

Cosa era successo tra Giovanna e Giulio

State calmi. Maria De Filippi ne ha combinata una delle sue e la corteggiatrice di Giulio Raselli, Giovanna, si è seduta, solo per provare, sulla poltrona rossa del trono di Uomini e Donne. Ma cosa è successo? Giulio è molto criticato ultimamente perché è rimasto con Giulia e Giovanna, due donne tra cui scegliere, ma non sembra avere le idee chiare. Nonostante la Abate sia assolutamente ben predisposta nei suoi riguardi le ultime azioni di Raselli l’hanno portata a dichiararsi esausta. Nella puntata di ieri, 16 dicembre, abbiamo visto infatti chiarirsi con Giulia e far arrabbiare molto Giovanna perché nella settimana il tronista non è andato da lei.

Anticipazioni Trono Classico Uomini e Donne 17 dicembre

Dalle anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne sappiamo che entreranno in studio Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, felicemente fidanzati. Racconteranno della loro storia, ma non solo. Vedremo poi l’altro tronista Carlo Pietropoli fare una sorpresa a Cecilia, mandando letteralmente su tutte le furie le altre corteggiatrici.

Giovanna Abate siede sul trono: Maria De Filippi stuzzica Giulio

Tornando poi a Giulio Raselli e Giovanna Abate, i due si continueranno a punzecchiare parecchio. Complice? Maria De Filippi che chiede a Giovanna se era venuta a fare il provino come corteggiatrice o come tronista. La Abate risponde, ironica, che era scesa come tronista. A quel punto per aggiungere pepe ad una puntata già di per sé piuttosto intensa, Maria invita Giovanna a sedersi sulla poltrona rossa per prova. La ragazza non se lo farà dire certo due volte e vedremo quindi che reazione provocherà questo in Giulio Raselli. Sarà in grado di capire l’ironia della ragazza o si arrabbierà nuovamente?