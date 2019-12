Subito dopo la notizia della sospensione di Andrea Iannone, è arrivata la reazione di Giulia De Lellis: ecco la dedica su Instagram dell’influencer.

Questa è, senza alcun dubbio, la notizia del giorno: Andrea Iannone è stato sospeso dalla MotoGp perché risultato positivo al test antidoping. Una notizia davvero sconcertante, c’è da ammetterlo. Che, com’è giusto che sia, ha lasciato senza parole tutti. Compreso il diretto interessato ed, ovviamente, la sua fidanzata Giulia De Lellis. È proprio per questo motivo che, subito dopo le parole del pilota, è giunta la sua reazione. Sotto al post del suo compagno in cui spiegava il suo stato d’animo per la sospensione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto dimostrargli pubblicamente il suo amore e, soprattutto, la sua vicinanza con una dedica davvero da brividi. Ecco tutto nei minimi dettagli.

Giulia De Lellis, la reazione dopo la sospensione di Andrea Iannone

Il legame instauratosi tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. Nonostante facciano coppia fissa davvero da pochissimi mesi, i due ragazzi sembrano più innamorati ed affiatati che mai. Non solo lo testimoniano le foto che, di tanto in tanto, entrambi pubblicano sui rispettivi profili social, ma anche questa bellissima e fantastica dedica che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto fare al suo fidanzato appena appresa la notizia della sospensione dalla MotoGp. Come raccontato in un nostro recente articolo, questa mattina il giovane pilota è venuto a sapere di essere risultato positivo al test dell’antidoping. E, nonostante lui racconta di essere tranquillo in merito a questo, la ‘sentenza’ è stata davvero dura. È proprio per questo motivo che la sua fidanzata ha voluto rincuorarlo con delle parole davvero da brividi:

Ecco. È proprio questa la reazione che Giulia, appena diffusa la notizia, ha avuto in merito alla vicenda. Poche parole, ma con un significato davvero intenso.