Ida Platano ha pubblicato un messagio su Instagram che non sembra lasciare dubbi sulla sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono una delle coppie più amate del trono over di Uomini e Donne. La loro storia d’amore è stata molto travagliata: i due si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi e dopo una breve conoscenza hanno deciso di uscire insieme dal programma. Subito dopo l’esperienza negli studi di Uomini e Donne però, la coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island. Il villaggio delle tentazioni non è riuscito a separare Ida e Riccardo, che sono usciti dal programma più forti di prima. Dopo l’estate, però, i due sono tornati nel programma di Maria De Filippi perchè erano riemerse le incomprensioni che hanno contraddistinto la loro conoscenza. I due protagonisti del trono over sono stati separati circa un anno, ma poi è arrivato il lieto fine: da qualche settimana, infatti, hanno deciso di ritornare insieme.

Ida e Riccardo, il messaggio che non lascia dubbi sulla loro storia

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La coppia ovviamente era presente in studio ed ha annunciato che la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Una lieta notizia per i fan del programma di Maria De Filippi e soprattutto per i fan della coppia. Oggi, tra l’altro, Ida ha pubblicato una foto su Instagram con Riccardo accompagnata da una dolce dedica che allontana ogni dubbio: “Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere”.

I due protagonisti del trono over sono finalmente felici. I fan, però, auspicano nel matrimonio. Riccardo ha fatto alla sua compagna una piccola proposta, rispedita però al mittente.