Monica Bellucci è stata beccata tra le braccia del suo ex, Nicholas Lefebvre, dal settimanale Chi: ecco cosa stavano facendo.

La splendida attrice sembra aver ritrovato la felicità tra le braccia del suo ex: dopo il divorzio da Vincent Cassel, il suo cuore è esploso per Nicholas Lefebvre, l’artista francese di 37 anni. La scorsa estate però i due presero due strade diverse. Fu proprio l’attrice a dire, quando si sono lasciati, che nella storia con il francese c’era stato tanto bene ma che sarebbero rimasti in ottimi rapporti. Pare che adesso però, stando alle immagini del settimanale Chi, l’amicizia ha preso una piega ‘romantica’. Vediamo insieme cosa hanno combinato i due piccioncini.

Monica Bellucci torna tra le braccia del suo ex: beccati insieme a Parigi

L’incredibile attrice Monica Bellucci e l’artista francese Nicholas Lefebvre sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre escono abbracciati dal ristorante ‘La Reserve’ di Parigi. I due la scorsa estate avevano annunciato la rottura, sottolineando però di essere rimasti in ottimi rapporti: questi rapporti sembrano esser volati nuovamente, dato che il quotidiano svela che tra i due ci sono stati anche dei baci affettuosi. I loro occhi, in una delle foto scattate dai paparazzi, brillano di felicità: è impossibile dire il contrario. Questo il post di Instagram sul profilo ufficiale del giornale:

Dopo la separazione da Vincent Cassel, il francese è stato l’unico a far battere nuovamente il cuore alla sexy attrice. La cosa incredibile è che l’ex coppia di coniugi, con cui hanno due figlie Deva e Leonie, si sono incontrati al Festival di Venezia 2019: è stato il lavoro a riunirli per un film, ‘Irreversibile‘. Lui, sul red carpet è arrivato con la nuova moglie, Tina Kunakey, e dalla loro relazione è nata una bimba, Amazonie.