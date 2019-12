Nadia Toffa, parla mamma Margherita: “Si era innamorata di un uomo, ma poi lo ha allontanato”

Nadia Toffa, mamma Margherita rilascia una nuova lunga intervista: “Si era innamorata di un uomo… Ma poi lo ha allontanato”

Nadia Toffa non è più con noi ormai da poco più di 4 mesi, e nel corso di questo tempo mamma Margherita ha tenuto vivo il suo ricordo, grazie anche alle tante interviste che ha rilasciato. Proprio l’ultima intervista, che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’ è di notevole importanza… Ha avuto modo di raccontare l’ultimo periodo di vita della giornalista, tra gli affetti e gli amori. Mamma Margherita ha parlato con evidente nostalgia di Nadia, rivelando alcuni dettagli ancora non svelati prima. Vediamo insieme quali sono state le sue parole…

Nadia Toffa, parla mamma Margherita: le rivelazioni sulla figlia

Mamma Margherita si è lasciata andare a una lunga intervista ai giornalisti del ‘Corriere della Sera’, in cui ha rivelato alcuni dettagli inediti degli ultimi mesi di vita di Nadia. La donna ha rivelato che nonostante la sua enorme positività la figlia era visibilmente stanca nell’ultimo periodo, le condizioni fisiche erano peggiorate e non aveva più la voglia di passare del tempo con gli amici di sempre o con i colleghi. In particolar modo, la signora Margherita, ha svelato che la figlia si era innamorata di un uomo, dichiarando ai giornalisti: “Si era innamorata di un uomo dolcissimo, ma poi aveva allontanato anche lui con la scusa che non l’accompagnava a fare la chemio e la radio: non era vero. Lui aveva capito e aveva rispettato la sua decisione“. Ricordiamo, infatti, che era stata proprio la conduttrice de ‘Le Iene’, tempo addietro, a dichiarare di aver chiuso una relazione, poiché a suo dire l’uomo non le dedicava abbastanza tempo. Dalle parole della madre, sembrerebbe invece che Nadia, non volesse far soffrire l’uomo amato e per questo lo avrebbe allontanato. L’intervista completa potete trovarla sul sito ufficiale del ‘Corriere della Sera‘.