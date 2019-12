Ognuno è perfetto, anticipazioni seconda puntata: il piano segreto di Rick; ecco cosa accadrà nei prossimi episodi della fiction.

È partita col botto Ognuno è perfetto, la nuova fiction di Rai Uno con protagonisti Edoardo Leo e Cristiana Capotondi. La prima delle tre puntate in prima serata è andata in onda ieri, 16 dicembre 2019. Un esordio più che positivo, quello della serie targata Rai, che ha ottenuto ottimi ascolti. La seconda puntata della fiction andrà in onda questa sera, alle ore 21.20. Se siete curiosi di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi, ecco alcune succulente anticipazioni.

Ognuno è perfetto, anticipazioni seconda puntata 17 dicembre: il pianoognu di Rick per riportare Tina in Italia

Andrà in onda questa sera la seconda puntata di Ognuno è perfetto, la fiction di Rai Uno che narra la storia di Rick, un ragazzo con la sindrome di Down, che sogna di trovare un lavoro dignitoso. Una fiction che, con delicatezza, racconta il mondo dei ragazzi con la sindrome di Down, che hanno tanto bisogno di aiuto, ma tantissimo da insegnare agli adulti. Il primo episodio che vedremo questa sera è il terzo delle sei puntata previste dalla fiction. Ecco alcune anticipazioni: Rick, all’oscuro del padre, scappa per raggiungere la sua amata Tina, che si trova in un centro di espulsione. I due si scambiano tenerezza, ma la felicità è destinata a durare poco: la ragazza viene rimpatriata e Rick cade in depressione, sotto gli occhi di Ivan, che non sa come aiutare suo figlio. Ma insieme ai colleghi, Rick riuscirà a escogitare un piano per riportare Tina in Italia: organizzare un matrimonio tra lei e Rick, affinché possa restare in Italia attraverso la legge del ricongiungimento. Durante il secondo episodio che vedremo questa sera, i ragazzi si troveranno ad affrontare numerose difficoltà nel bel mezzo del loro piano. Alcune anche pericolose. Cosa accadrà di preciso? No vi resta che seguire la seconda imperdibile puntata di Ognuno è perfetto.