Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha fatto una piacevole e romantica sorpresa ad Ida Platano: l’ex dama è completamente senza parole, cos’è successo.

Sono, senza alcun dubbio, i veri e propri protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Oltre alle tormentate vicende di Gemma Galgani, la storia d’amore tra i due ex protagonisti è quella che sta più catturando l’attenzione di tutto il pubblico in questi ultimi periodi. Come raccontato in alcuni nostri recenti articoli, la coppia ha deciso di abbandonare insieme il programma in seguito alla proposta di matrimonio che, qualche settimane fa, il pugliese ha fatto alla sua bella dama. Ma non è finita qui. Perché, qualche ora fa, sul suo account Instagram, il bel cavaliere ha tenuto informati i suoi followers riguardo ad una romantica sorpresa che ha fatto alla bresciana. Lasciandola, com’è giusto che sia, senza parole. Ecco di che cosa parliamo.

Uomini e Donne, Riccardo fa una romantica sorpresa ad Ida: la dama è senza parole

Grazie alle ultime anticipazioni di Uomini e Donne Over, siamo venuti a conoscenza che, a quanto pare, Ida e Riccardo hanno lasciato insieme il programma. Lo si deduce dalle ultime Instagram Stories che, da ieri, il bel pugliese sta pubblicando sul suo canale ufficiale Instagram. Stando alle immagini trapelate sui social, si evince chiaramente che Riccardo ha deciso di raggiungere la sua fidanzata a Bologna. Ma non solo. Perché, come testimoniato da questi ultimi video, è proprio nella città della dama che il pugliese ha voluto farle una romantica sorpresa. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. Quell’anello che, durante la proposta di matrimonio nello studio televisivo, era stato ‘rifiutato’ perché non certa dei suoi sentimenti, è stato posto di nuovo dinanzi agli occhi di Ida. Questa volta, però, l’epilogo è completamente differente. Perché, completamente senza parole, la giovane parrucchiera bresciana lo ha accettato.

