Temptation Island, è finita tra due ex protagonisti: la coppia si è lasciata dopo molti anni, ecco di chi si tratta.

È finita tra Roberta Mercurio e Flavio Zerrella, protagonisti della terza edizione di Temptation Island. La loro storia è durata ben 9 anni, tra alti e bassi. Ma se prima d’ora le cose tra loro si sono sempre risolte, stavolta non sembra esserci più nulla da fare. A comunicare sui social la rottura è stata Roberta, con un lungo messaggio postato nelle sue storie. L’ex concorrente del reality di Canale 5 ha espresso il desiderio di ricominciare da se stessa, per essere davvero felice. Scopriamo insieme le sue parole.

Temptation Island, è finita per un’ex coppia del reality: Flavio e Roberta si sono lasciati

Ricordate Flavio e Roberta di Temptation Island Vip? La loro turbolenta storia d’amore appassionò milioni di telespettatori, durante la terza edizione del reality dei sentimenti. Non senza periodi difficili, la loro storia d’amore è durata ben 9 anni. Ma, a quanto pare, è giunta al termine. È stata Roberta ad annunciarlo sul suo profilo Instagram, con alcune stories che non sono passate inosservate. Date un’occhiata:

Eh si, dalle parole di Roberta si capisce che la ragazza ha deciso di proseguire da sola il suo cammino. I motivi della rottura con Flavio non sono esplicitati, ma dallo sfogo di Roberta sembra chiaro che i due non avessero le stesse aspettative, sogni o ambizioni. Non è la prima volta che tra Roberta e Flavio non ci fosse del sereno, ma le parole dell’ex protagonista di Temptation Island sembrano molto decise. Sarà davvero finita tra loro? L’ultima foto di coppia postata da Roberta risale al 18 ottobre. “Noi siamo infinito”, scriveva la ragazza nella didascalia al post. Eccolo:

