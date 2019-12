Uomini e Donne, Veronica e Alessandro: è successo subito dopo la puntata

Uomini e Donne, Veronica e Alessandro: ecco cosa è successo subito dopo la puntata del Trono Classico, andata in onda ieri pomeriggio.

Una puntata davvero clamorosa, quella di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio. Protagonista assoluta della prima parte del programma è stata Veronica Burchielli, diventata tronista dopo il no rifilato ad Alessandro Zarino. Ebbene, già da qualche settimana la tronista aveva espresso i suoi dubbi sulla sua permanenza sul trono. Il motivo? Proprio il bel napoletano, con cui sente di no aver chiuso definitivamente. Dopo una serie di discussioni e polemiche in studio, i due decidono di riprovarci ed escono insieme dalla trasmissione. Ma ecco cosa è accaduto proprio poco dopo la puntata.

Uomini e Donne, Veronica e Alessandro di nuovo insieme, ma il pubblico non crede alla tronista

Veronica e Alessandro di nuovo insieme. Sembrava impossibile, ma i due protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di riprovarci. Dopo la scelta finita male e l’inizio del percorso di Veronica sul trono, in pochi credevano nel ritorno di fiamma. Ma l’amore, si sa, è imprevedibile. E, nonostante i dubbi, Alessandro decide di accettare la proposta della ormai ex tronista: i due escono dallo studio insieme, dopo un lungo abbraccio, pronti a viversi la loro storia a telecamere spente. Ma come l’avrà presa il pubblico. Ebbene, con Veronica il web non è mai stato particolarmente gentile. Tanto che, per Tina Cipollari, l’improvviso cambio di rotta della Burchielli è stato spinto proprio dalle critiche ricevute sui social. Cosa è cambiato dopo ieri? Poco e niente. Veronica e i suoi comportamenti continuano a non convincere gran parte dei telespettatori. Ecco alcuni commenti apparsi nella pagina ufficiale di Uomini e Donne:

Insomma, per molti telespettatori Veronica è falsa e in pochi credono al suo interesse nei confronti di Alessandro, che, invece, ha dalla sua parte tutto l’appoggio del pubblico. Come finirà tra i due? Non ci resta che attendere le prossime news! Stay tuned!