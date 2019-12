Alessandro Zarino ha pubblicato il primo post insieme a Veronica: la dedica d’amore ha fatto venire i brividi a tutti i fan. Vediamo cosa ha pubblicato.

Il percorso burrascoso è forse un ricordo lontano: ad Alessandro Zarino e Veronica Burchielli non resta che vivere la loro conoscenza senza le telecamere. Nella puntata di Uomini e Donne di ieri, 16 dicembre, la giovane tronista ha annunciato che senza Alessandro non avrebbe avuto senso continuare il suo percorso nel programma. Ha così abbandonato il trono ed insieme all’ex tronista ha deciso di viversi al meglio la storia, senza giudizi del pubblico e senza le telecamere puntate su di loro. Oggi è andata in onda la seconda parte, il momento subito dopo la scelta: i due si sono mostrati molto complici sin da subito nella vita di tutti i giorni. Sui social, Zarino ha deciso di fare una dedica speciale alla sua nuova ragazza: ecco le parole.

Uomini e Donne, le prime parole di Alessandro Zarino dopo la scelta: la dedica d’amore per Veronica

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli continuano a stare insieme e sembra che il loro rapporto vada a gonfie vele. Sì, non tutti pensavano che sarebbe andata così: dopo la registrazione di ciò che abbiamo visto oggi, sono spuntate tante segnalazioni su loro. Pochi minuti fa l’ex tronista ha deciso di rendere pubblica sui social la sua storia con Veronica e l’ha fatto con una dedica molto speciale.

“La mia idea di Natale, sia che sia all’antica che moderna, è molto semplice: amare gli altri. A pensarci bene, perché dobbiamo aspettare il Natale per farlo?”: è questa la didascalia a due fotografie dei due ormai ex volti famosi di Uomini e Donne mentre si baciano.